Sí Se Puede rompe el pacto de gobierno con la alcaldesa de San Juan de la Rambla tras ser condenada por prevaricación

Asamblea Unificada del Pueblo y Sí Se Puede (AUP-SSP) han anunciado este jueves que dan por roto el pacto de gobierno en San Juan de la Rambla, tras la condena a ocho años de inhabilitación de la alcaldesa, Fidela Velázquez, por un delito de prevaricación administrativa.

El portavoz de AUP-SSP, Juan Siverio, ha indicado en un comunicado la ruptura del Pacto de la Concordia, después de que este lunes la alcaldesa les retirase la primera tenencia de la alcaldía, así como el resto de competencias a los concejales electos de esta agrupación. El motivo que dio Velázquez para desplazar a sus socios del Gobierno fue la pérdida de confianza, después de que el partido pidiera su dimisión tras conocerse la sentencia. A pesar de desconfiar de ellos, no los retiró del Gobierno, sino que les mantuvo en sueldo.

Roto el Pacto de la Concordia después de un año

El Ejecutivo en San Juan de la Rambla estaba conformado por el PSOE, con Fidela Velázquez a la cabeza, y la coalición de AUP-SSP, junto con la unión entre la Agrupación Independiente de San Juan de la Rambla y Coalición Canaria (AIS-Coalición Canaria). De este modo, un tercio de los miembros del Pacto de la Concordia abandona la dirección del consistorio, dejando a la alcaldesa socialista sin mayoría para gobernar.

Siverio exige a Fidela Velázquez que cumpla la sentencia judicial que la inhabilita para ejercer cargo público, para así acabar con "el desgobierno" que esta situación supone para San Juan de la Rambla. "Nuestra condición para continuar en el Ejecutivo es que Fidela Velázquez cumpla con lo que dice la ley y dé un paso a un lado para facilitar el nuevo tiempo político", señala el portavoz.

"Si no tenemos competencias, no podemos ejercer la labor para la que hemos sido elegidos y es por ello que este jueves hemos presentado oficialmente en el Ayuntamiento la renuncia a percibir el salario mientras no nos sean devueltas nuestras competencias", ha indicado.

Por su parte, la alcaldesa anunció este miércoles durante una rueda de prensa que seguirá en el cargo hasta que se produzca una "aclaración" de la sentencia que pidió al Juzgado de lo Penal número 3 de Santa Cruz de Tenerife. Después de ello, advirtió que estaba dispuesta a "hacer una retirada ordenada y disciplinada" de la Alcaldía, porque "la vida continúa pese a las sentencias judiciales".