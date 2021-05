El delegado del Gobierno en Canarias confirma que la búsqueda de las niñas se ha desplazado hacia el sur siguiendo las corrientes: "Todas las unidades están comprometidas con este caso"

Anselmo Pestana, delegado del Gobierno en Canarias, ha comparecido este martes, 4 de mayo, desde la Comandancia de la Guardia Civil en Santa Cruz de Tenerife para informar sobre las novedades en la investigación de la desaparición de Anna y Olivia y de su padre, Tomás Gimeno, en paradero desconocido desde el pasado martes 28 de abril.

Tomás Gimeno realizó una transferencia de 55.000 euros a una de sus cuentas el día antes de desaparecer junto a sus hijas

Pestana ha informado de que la búsqueda continúa, especialmente por medios marinos, pero también por medios aéreos y terrestres, con efectivos de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo y de la Unidad Central Operativa.

"Se está realizando una intensa labor policial de investigación. En este sentido, la jueza titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Güímar ha declarado el secreto de sumario y, por tanto, todos los elementos de la investigación se encuentran sujetos a él", ha subrayado. "Si la autoridad judicial ha hecho esto es por algo", ha enfatizado.

"Se sigue buscando en el mar, siguiendo las corrientes hacia el sur de la isla", ha explicado, y "todas las hipótesis se encuentran abiertas".

Respecto a la familia de las niñas desaparecidas, Pestana ha expresado que "sabemos el sufrimiento que debe de sentir la familia y los equipos de investigación están muy comprometidos con su trabajo. Sabemos del interés de la sociedad", ha añadido, pero ha insistido en que prevalece el secreto de sumario en esta investigación.

"Prácticamente todos los equipos de la comandancia de Santa Cruz están volcados, todas las unidades están comprometidas con este caso", ha concluido.

Tomás Gimeno debía devolver las niñas a la madre de estas el pasado martes, 28 de abril, pero no lo hizo. Ese día, según se ha sabido después, acudió con bolsas y maletas a la Marina de Santa Cruz de Tenerife, donde cargó esos bultos en una embarcación de su propiedad, tal y como desvelaron las cámaras de seguridad del lugar. Finalmente, tras varias salidas con la embarcación, abandonó el puerto a primera hora de la madrugada para no regresar. Antes de hacerlo, salió del puerto hasta una gasolinera, donde compró un cargador de móvil. Entonces realizó una última llamada a su expareja diciéndole que no volvería a ver a las niñas ni a él tampoco.

Desde entonces se busca a los tres tanto en el mar, ya que la embarcación apareció a la deriva varios kilómetros al sur del puerto, vacía y sin ancla; como por tierra y aire. Se han realizado ya dos registros en una vivienda propiedad de Tomás, donde las autoridades se llevaron al menos una bolsa con pertenencias.

La última información confirmada por la Guardia Civil es que Gimeno realizó movimientos bancarios por valor de 55.000 euros el día antes de desvanecerse.