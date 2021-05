Sexto día de búsqueda del padre y sus dos hijas: claves del caso que mantiene en vilo a Tenerife

La búsqueda del padre y sus dos hijas, de 1 y 6 años, desaparecidos desde el pasado martes en Tenerife se ha retomado a primera hora de este lunes con los mismos medios desplegados que en jornadas precedentes, informaron a Efe fuentes de la Guardia Civil.

Intervienen una patrullera de la Guardia Civil, así como agentes del grupo de actividades subacuáticas (GEAS) y varias embarcaciones de Salvamento Marítimo, con el apoyo desde el aire de un helicóptero del 1-1-2.

Las labores de rastreo se extendieron este domingo hacia el oeste de la isla y también a zonas más alejadas de la costa, sin descuidar el área frente al Puertito de Güímar, donde fue hallada, vacía y a la deriva, la embarcación de Tomás Antonio Gimeno, con la que partió en la madrugada del martes desde el muelle de Santa Cruz.

La investigación mantiene varias líneas abiertas y no se descarta ninguna hipótesis.

Una llamada

La madre de las niñas, según las informaciones confirmadas hasta el momento, dio la voz de alarma tras recibir la llamada de su expareja avisándola de que no volvería a verlas a ellas ni a él, después de que no las devolviera a la hora acordada, a las 21.00 horas del martes.

Cámaras de seguridad y un barco a la deriva

En la medianoche del martes al miércoles, el hombre, según registraron las cámaras se seguridad de la Marina de Santa Cruz, zarpó solo en su barco, que fue hallado horas más tarde sin ocupantes y a la deriva frente a la costa este de la isla, a varios kilómetros al sur del puerto desde el que zarpó.

Bolsas y maletas

Un vigilante del puerto vio cómo sacó de su vehículo y cargó en la embarcación, que tiene un pequeño camarote, bolsos, maletas y bolsas de ropa. Tuvo que realizar tres viajes.

El cargador del móvil

Antes de que se le perdiera el rastro definitivamente, el padre de las niñas regresó a tierra después de una incursión en el mar de una hora y media aproximadamente, y fue con su vehículo a una gasolinera cercana al puerto a comprar un cargador de móvil.

De vuelta al puerto, lo cargó en la garita del vigilante de la Marina y zarpó de nuevo, esta vez la definitiva.

Una amenaza previa

La madre de las niñas ya se había quejado en diciembre ante la Guardia Civil de que su expareja la había amenazado verbalmente. Sin embargo, no quiso presentar denuncia. No obstante, los agentes realizaron un seguimiento de oficio y, en marzo, volvieron a preguntarle. La mujer dijo entonces que el episodio de las amenazas de diciembre no se había repetido.

Sangre en el barco

Este viernes se ha sabido que se ha encontrado sangre en el interior de la embarcación, que ha sido inspeccionada por efectivos de la Guardia Civil.

Registros en una casa y una finca

También este viernes se ha confirmado que se ha efectuado un registro en la vivienda del hombre desaparecido, así como en una finca suya en el municipio de Candelaria, cuyo litoral es limítrofe con el del municipio en el que se encontró la embarcación a la deriva, Güímar.

Apoyo a la madre

Este jueves la ministra de Igualdad, Irene Montero, lanzó un mensaje de preocupación y cariño hacia la madre de las niñas en estos duros momento. Este viernes ha hecho lo propio la consejera del área en el Gobierno de Canarias, Noemí Santana, quien a través de las redes sociales transmite en nombre del Ejecutivo "todo el apoyo" a la madre y a la familia. "Estamos en vilo siguiendo cualquier novedad al respecto", indica Santana en Twitter, un resumen del sentimiento de la sociedad tinerfeña y canaria.

La madre pide a la población "mucha luz" para sus hijas

Beatriz, madre de las dos niñas de uno y seis años desaparecidas desde el pasado martes junto a su padre en Tenerife, ha querido lanzar un mensaje de esperanza en el que se muestra convencida de que sus hijas, Anna y Olivia, se encuentran bien. "Mi mensaje es que manden mucha luz y amor a las niñas, que estoy segura que están bien. Que todo el mundo piense que las niñas son una bonita luz que están protegidas y que en cuanto menos lo esperemos estarán jugando y corriendo felices", recoge el mensaje publicado por COPE Canarias.

La búsqueda se extiende hacia el oeste

Las labores de búsqueda se han desplazado este domingo hacia el oeste de la isla y también a zonas más alejadas de la costa.