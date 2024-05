El PSOE advierte de que si Santa Cruz de Tenerife no devuelve los 80.000 euros para ‘Juernes de hotel’ pedirá responsabilidades

“¿Y sabe por qué lo va a devolver? porque si no vamos a pedir responsabilidades contables en otro sitio”. Así se ha pronunciado este jueves en la comisión de control de Santa Cruz de Tenerife la concejala Patricia Hernández sobre la subveción de 80.000 euros que el consistorio ha otorgado para que siete hoteles de la capital promocionen sus terrazas.

“Usted no estaba autorizada para dar una subvención para Juernes de hotel, ni para terrazas ni para copas, el presupuesto tenía una cuantía económica y una habilitación de crédito para una oficina de turismo y el plan de subvenciones no tenía nada puesto que no se presentó ninguna enmienda”, aseguró Hernández, quien ha insistido en que el presupuesto municipal tenía consignada una cuantía para una oficina de turismo, pero “no para terrazas ni para copas”.

La concejala afeó que en la anterior comisión de control se asegurara que sí que estaba esta subvención en el presupuesto del consistorio. “Antes si estaba en el presupuesto la subvención de Juernes de Hotel y ahora dudan”, afeó.

“Se va a pedir el reintegro de esa revisión y si no se hace mi grupo municipal pedirá las responsabilidades contables en otro sitio”, recalcó Hernández.

El grupo socialista ya había solicitado a mediados de abril que se devolviera esta cantidad de dinero. El PSOE sostiene que el decreto por el que se otorgó esa subvención es contrario a derecho. Así, recuerda que el Plan Estratégico de Subvenciones 2023-2024 fue aprobado por un acuerdo plenario el 5 de diciembre de 2022 “conforme al texto del proyecto que obra en el expediente” y que en este “no se encuentra referencia alguna a la línea de subvención nominada” a Ashotel para 2023.

Según los socialistas, fue con posterioridad, el 18 de enero de 2023, cuando se incorpora al expediente electrónico un documento “sin firma ni autentificación” que incumple la normativa de aplicación.

Para el grupo municipal socialista es “evidente” que el pleno no aprobó la subvención a Ashotel y que, en todo caso, “el órgano manifiestamente incompetente que lo incorpora al expediente para luego afirmar que está en él, lo hace para un objeto distinto al subvencionado”. Además, denuncia que la subvención que “entra por la puerta de atrás” al Plan Estratégico de Subvenciones “no era para copas los jueves en hoteles, ni tampoco era para coordinaciones de 20.000 euros, ni para llenar las terrazas de los hoteles asociados a Ashotel”.

Juernes de hotel

Santa Cruz de Tenerife ha decidido impulsar la iniciativa Juernes de hotel, que costará 80.000 euros a las arcas municipales y que beneficiará a siete establecimientos turísticos. La subvención ha sido concedida a la patronal turística Ashotel y el pago se ha efectuado de forma anticipada. De la cantidad subvencionada, 20.000 euros (una cuarta parte) se destinan a la coordinación del proyecto en la que trabaja un antiguo alto cargo de Coalición Canaria, Alberto Bernabé, a las órdenes de la patronal.

El Ayuntamiento (liderado por Coalición Canaria con apoyo del PP) vende esta propuesta “para que los residentes en la ciudad descubran estos espacios turísticos como lugares de ocio” e incide en que “solo” deberán pagar las consumiciones que realicen (son establecimientos en los que un cóctel oscila los nueve euros). “Los hoteles quieren ir más allá de atraer visitantes”, dijo el alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez (CC).