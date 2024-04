80.000 euros de dinero público para promocionar las terrazas de siete hoteles de Santa Cruz de Tenerife

En pleno debate sobre el modelo turístico y a las puertas de la movilización que tendrá lugar en varias islas de Canarias la próxima semana, Santa Cruz de Tenerife ha decidido impulsar la iniciativa Juernes de hotel, que costará 80.000 euros a las arcas municipales y que beneficiará a siete establecimientos turísticos. La subvención ha sido concedida a la patronal turística Ashotel y el pago se ha efectuado de forma anticipada. De la cantidad subvencionada, 20.000 euros (una cuarta parte) se destinan a la coordinación del proyecto en la que trabaja un antiguo alto cargo de Coalición Canaria, Alberto Bernabé, a las órdenes de la patronal.

El Ayuntamiento (liderado por Coalición Canaria con apoyo del PP) vende esta propuesta “para que los residentes en la ciudad descubran estos espacios turísticos como lugares de ocio” e incide en que “solo” deberán pagar las consumiciones que realicen (son establecimientos en los que un cóctel oscila los nueve euros). “Los hoteles quieren ir más allá de atraer visitantes”, dijo el alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez (CC).

Durante la presentación de la iniciativa, estuvo el vicepresidente de Ashotel, Gabriel Wolgeschaffen, que remarcó que los hoteles son “los grandes desconocidos” de la ciudad, por lo que se pretende que los residentes puedan constatar que son establecimientos “en los que pasan cosas”. Es la misma persona que dijo hace unos días que “a la vaca que da leche hay que dejarla tranquilita” en referencia a la movilización en las Islas que se está gestando para pedir una revisión en el modelo turístico. En dicha presentación también estuvo el exalto cargo de CC Alberto Bernabé, al que pudo verse con el alcalde de la ciudad.

En la memoria del proyecto, que en principio se denominaba Terrazas en la capital, puede leerse que 20.000 euros de esa subvención irán destinados a la “coordinación” del proyecto, en la que está vinculado un exconsejero del Cabildo de Tenerife de Coalición Canaria, Alberto Bernabé. Fuentes consultadas por este periódico aseguran que trabaja como coordinador del proyecto, pero preguntado por esta cuestión, él afirma que hay “varias personas” en dicha coordinación, entre las que está él, que está vinculado a Ashotel.

Bernabé insiste en que es la patronal la que coordina y, además, aclara que son 17.900 euros el importe destinado finalmente a esta cuestión, aunque añade que no le corresponde a él hacer aclaraciones sobre cuestiones económicas. La patronal hotelera de Santa Cruz de Tenerife también responde que se trata de un equipo de varias personas liderado por Ashotel, aunque por el momento no han dado el nombre de quién es el coordinador de dicho proyecto.

Bernabé fue consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife en 2015, pero también fue concejal de Santa Cruz de Tenerife y estuvo al frente de la Sociedad de Desarrollo de la ciudad ocho años, entre 2004 y 2011. En 2020, estando en la oposición del Cabildo, dimitió por “razones personales”.

“Mire, voy a hablarle de nombres, ¿esa persona que en el trámite cobra 20.000 euros es el señor Bernabé?” cuestionó este jueves la concejala del PSOE Patricia Hernández en la comisión de control del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. “¿Es el señor Bernabé que estaba en la rueda de prensa y que estaba en el acto el que de autónomo cobra esos 20.000 euros?”,insistió.

Hernández afeó además que la subvención que se ha otorgado a Ashotel, en un principio era para la “creación de una oficina de turismo”. “Nadita de juernes de hotel, nadita de terracitas y copitas y aquí no hay inquina ni hay nada, aquí hay defensa del interés público. Cuando usted lo otorga, no estaba en el plan de subvenciones”, apuntó la socialista. “Si a usted le parece bien darle 80.000 euros a una asociación para que se las dé a los hoteles, por cierto, sin inquina ninguna”, remarcó la concejala.

En esa memoria del proyecto presentado por Ashotel se especificaba que 24.000 euros de la subvención se destinarían a contrataciones de proveedores para actividades y que el plan de marketing supondría casi 30.000 euros. En el expediente de la subvención se especifica que serán subvencionables el personal contratado al efecto para llevar a cabo la coordinación del proyecto, los gastos de las reuniones de trabajo con los representantes de los hoteles y otros establecimientos participantes o la contratación de los proveedores de las distintas actividades a desarrollar dentro del proyecto (culturales, de ocio, entretenimiento, gastronomía, deportivas, moda, talleres infantiles ….). Así mismo, se añade que Ashotel podrá “subcontratar hasta el 100% de la actividad subvencionada”.

El plazo de realización de la actividad subvencionada se extenderá hasta el 30 de junio de 2024, y el plazo de justificación de dicha actividad hasta el 30 de septiembre de 2024. No obstante, en la presentación del proyecto se habló de que aunque la iniciativa está pensada para la temporada baja, podría prolongarse.

Cartel de lleno en los hoteles

En la memoria de este proyecto presentado por Ashotel y que llevaba por título Terrazas de la capital se señala que para los residentes de Santa Cruz, “los hoteles de la ciudad suelen ser, por lo general, unos grandes desconocidos, pues salvo algún evento específico, no los suelen visitar”. Sin embargo, “los establecimientos de alojamiento de la ciudad pueden y deben contribuir a diversificar la oferta de ocio y turismo de la capital, aportando valor y un elemento diferencial, tanto por su marcado carácter urbano, como por estar ubicados en la capital turística de una isla turística que recibe más de 5 millones de turistas al año”.

No obstante, no solo se hacía mención a los residentes, en esa memoria se hablaba del turista que visita la ciudad y no pernocta en ella o del “número significativo de visitantes en forma de cruceristas, concretamente 759.918 según datos municipales en 2022”.

La iniciativa se va a desarrollar en un momento en el que el alcalde de la ciudad presume de los “buenos” datos que tiene el turismo en la capital. En Semana Santa, la capital tinerfeña tuvo una ocupación hotelera casi completa y, según dijo Bermúdez en la rueda de prensa de Juernes de hotel, la ciudad ha registrado los mejores datos de ocupación hotelera de los últimos diez años y es el segundo destino más visitado de Tenerife, tras el Teide.

Siete hoteles beneficiados

Según se explicó en la rueda de prensa de presentación de Juernes de hotel, participan en el programa el Hotel Contemporáneo, Taburiente, AC Marriott, NH Tenerife, Urban Anaga, Silken Atlántida e Innside Meliá.

En la memoria del proyecto, se incidía en que el proyecto pretende dinamizar la actividad económica ligada al sector turístico de la ciudad y para ello se creará una marca “paraguas” que sirva de cobertura para todos los establecimientos. “Incrementar el nivel de ingresos por turismo para el conjunto de la economía de la capital” o “diversificar los modelos de negocio de la planta hotelera de Santa Cruz, generando nuevas líneas de ingresos”, está entre los objetivos.