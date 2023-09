Reuniones sin alcaldes pero con cargos del Gobierno sin competencias: el PSOE reprocha a CC la gestión del incendio de Tenerife

El líder de la oposición, Ángel Victor Torres (PSOE), y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo (CC), han mantenido varios encontronazos en el debate parlamentario de este lunes por la gestión del Ejecutivo regional del incendios de Tenerife.

Torres ha reprochado a Clavijo que en las reuniones de coordinación del incendio, que este lunes se dio por controlado tras haberse extendido por una superficie superior a las 14.000 hectáreas en un perímetro de 90 kilómetros, no incluyeran a los alcaldes de los doce municipios afectados mientras se le daba más relevancia a los cargos públicos que a los técnicos.

También, ha asegurado que las reuniones técnicas de una emergencia como un incendio “están tasadas”, entre otras razones porque pueden derivarse responsabilidades civiles o penales, y ha afeado que asistieran cargos del Gobierno sin competencias y que además aparecían sentados mientras los especialistas tenían que permanecer de pie.

El líder de los socialistas canarios también ha pedido al Ejecutivo que adopte medidas urgentes de prevención y mantenga “la línea inversora del anterior ejecutivo”, destacando que en la anterior legislatura se pasó de un presupuesto de dos millones de euros a 10,2 millones de euros. “Esa es la senda que debe seguir el nuevo Gobierno, además de poner en marcha el plan de acción contra el cambio climático”, afirmó.

En esta línea, ha sostenido que este incendio confirma que el cambio climático “es real” y que si no se toman medidas urgentes la situación “se agravará”.

El presidente canario ha defendido la presencia de cargos políticos en las reuniones de coordinación, afirmando que todos los que participaban en las reuniones tenían alguna función encomendada. En concreto, ha aludido al vicepresidente, Manuel Domínguez, quien era el encargado de coordinarse con los alcaldes o al viceconsejero de Presidencia, Alfonso Cabello, quien al ser a la vez portavoz del Gobierno “tiene que comunicar”.

También, ha negado que hubiera descoordinación con los alcaldes de los municipios afectados. También, ha afirmado que en las reuniones de coordinación “estaban las personas que tenían que estar” y no entiende que “algunos estén jugando a la política” cuando se quejan de que no había comunicación los alcaldes. “A lo mejor solo los del PSOE se sintieron abandonados, todos tienen mi teléfono, ¿quién no pudo contactar conmigo?”, afirmó.

“El fuego podría haber afectado a miles de casas”

Clavijo ha reconocido que el incendio forestal, que se inició en la madrugada del 15 al 16 de agosto entre los municipios de Arafo y Candelaria, tuvo “dos días muy complicados” en los que el fuego podría haberse ido de las manos y haber afectado a “miles de casas”.

El presidente canario afirmó en los primeros días de lucha contra el fuego que se trataba del incendio más complejo que ha tenido lugar en Canarias en los últimos 40 años. Las condiciones meteorológicas y la orografía fueron las principales dificultades en las labores de extinción. 13.000 personas tuvieron que ser evacuadas en diferentes municipios y 1.200 de ellas fueron alojadas en albergues.

En este sentido, Clavijo ha puesto en valor el “heroico trabajo” de los más de 1.000 efectivos participantes para que no hubiera ninguna persona ni vivienda afectada. En cuanto a la respuesta al incendio, tanto el presidente como todos los portavoces parlamentarios ha coincidido en elogiar la óptima coordinación y cooperación de todas las administraciones.

Clavijo insiste en que informó con rigor cuando dijo que el incendio fue provocado

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha defendido este martes que actuó con total rigor cuando atribuyó a investigaciones de la Guardia Civil que el incendio de Tenerife de agosto pasado fue provocado.

Insistió en que no dijo nada en público que no se hubiera dicho en la reunión de la dirección de la emergencia. No obstante, ha acusado a “algunos asesores” del Ministerio del Interior de decir algo que “no era cierto” a través de 'El País' para generar “polémica” justo en los días en que CC comprometió su apoyo a la investidura de Feijóo.