Sanidad inicia un nuevo cribado en la residencia de mayores Hogar Santa Rita, afectada por un brote con 195 contagios

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias anunció que este lunes iniciará un nuevo cribado en la residencia de mayores Hogar Santa Rita, localizada en el Puerto de La Cruz. Así lo informó en un comunicado emitido este domingo. De esta manera, comenzará a testar las zonas no afectadas de este centro sociosanitario y continuará en días posteriores con un nuevo cribado a los trabajadores y en las áreas afectadas por el brote. En este sentido, Sanidad apunta que se seguirán los protocolos previstos para estos casos.

El pasado 30 de noviembre se anunció la detección de un brote que perjudicaba a 28 personas en el lugar, cinco trabajadores y 23 residentes. En ese momento, cinco usuarios fueron ingresados en el Hospital Universitario de Canarias debido a sus pluripatologías previas. El 9 de diciembre este brote repercutía en la salud de 195 personas, 165 residentes y 30 trabajadores, dos de ellas fallecieron a causa del virus. El Servicio Canario de la Salud y la Dirección General de Salud Pública intervinieron en esta residencia con el fin de realizar las acciones pertinentes para monitorizar y controlar este brote interno.

Tras la noticia, el sindicato UGT denunció ante Inspección de Trabajo presuntas irregularidades en Santa Rita y afirmó que los trabajadores del centro se incorporaron a sus puestos sin conocer el resultado de la prueba PCR realizada durante el cribado del centro.

En declaraciones a este periódico, la hija de uno de los fallecidos por el coronavirus en el brote de este lugar denunció que no se había informado a los familiares de que su padre estaba enfermo. "Lo que quiero tratar de entender es cómo fue posible no informarnos y no tomar medidas antes de lo inevitable", sentencia en un escrito que remitió a la residencia privada Fundación Hogar Santa Rita.

Por su parte, el epidemiólogo Amós García comunicó a Tenerife Ahora la pasada semana que el caso se está estudiando, pero lo que "está claro es que si se produce un brote de esta magnitud es que algo no se ha hecho o algo ha fallado. El qué no se ha hecho o el qué ha fallado no lo sé, pero algo ha fallado en el protocolo".