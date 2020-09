TITSA adapta el servicio de 25 líneas a los nuevos horarios de los centros educativos

Transportes Interurbanos de Tenerife (TITSA), empresa del Cabildo de Tenerife, adapta el servicio de 25 líneas a los nuevos horarios de los centros educativos de la isla, que se han visto modificados por la COVID-19 con el fin de cumplir con los protocolos de seguridad sanitaria.

El vicepresidente primero y consejero de Carreteras, Movilidad e Innovación del Cabildo, Enrique Arriaga, explica que “el objetivo de este cambio es facilitar que el alumnado pueda hacer uso de la guagua para trasladarse a su centro educativo, contribuyendo de esta manera a reducir el tráfico en hora punta”.

Por su parte el director insular de Movilidad, José Alberto León, explica que cada semana se analizará desde TITSA el desarrollo de los servicios para determinar si se ajustan realmente a las necesidades o si hay que realizar nuevas modificaciones. “Lo que queremos es que los jóvenes no se vean limitados porque no les damos opciones para ello, por lo que no descartamos más cambios en fechas próximas”, mantiene.

Estos ajustes han supuesto la puesta en marcha de cuatro guaguas y conductores más, que han sido necesarios fundamentalmente por la activación de los turno de tarde en los centros.

En concreto, TITSA ha modificado los servicios de las líneas 052 (La Laguna-El Socorro-Tegueste), 054 (La Laguna-Altos de El Sauzal), 055 (La Laguna – Geneto - Barranco Grande), 127 (Taco – Güimar), 354 (Los Realejos - La Guancha - Icod de los Vinos), 358 (Icod de los Vinos - Santa Bárbara), 360 (Icod de los Vinos – La Montañeta - San José de los Llanos - Puerto Erjos) 363 (Puerto de la Cruz - Icod de los Vinos - Buenavista), 380 (La Corujera – La Orotava – Tigaiga), 383 (Puerto de la Cruz – La Arenas – Barrio de La Vera), 392 (Icod de los Vinos – Erjos), 411 (Granadilla de Abona - San Isidro - El Médano - Montaña Pelada), 412 (IES Granadilla - San Isidro - Los Abrigos), 417 (Estación de Costa Adeje – Guía de Isora), 419 (IES Granadilla - La Escalona), 421 (Valle San Lorenzo - La Camella - Guargacho - IES Las Galletas), 462 (Guía de Isora - Valle Santiago - Los Gigantes), 463 (Chimiche -IES Granadilla), 471 (Los Cristianos – Playa Paraíso), 473 (Los Cristianos – Los Gigantes) 480 (Arona - La Sabinita - La Camella - Chayofa - Los Cristianos), 482 (Vilaflor - La Escalona - Arona - La Sabinita - La Camella - Chayofa - Los Cristianos), 483 (Los Cristianos – Los Abrigos), 484 (Granadilla– Las Chafiras) y 486 (Granadilla – El Fraile).

De cara al inicio de las clases en la Universidad de La Laguna, la empresa de transportes tiene previsto recuperar la línea 126 y el servicio especial entre facultades 610.