Clavijo se hace representar en el caso Grúas por el hijo de la fiscal jefa de Tenerife

Javier Velasco, hijo de Carmen Almendral, abogado en el despacho de José Antonio Choclán, aparece por sorpresa representando al presidente en funciones en la ronda de testificales que comenzó este lunes Tanto el ex secretario general del Ayuntamiento como el ex director de Hacienda exoneran de responsabilidades a sus superiores y las depositan en la ex directora de Seguridad