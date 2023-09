La jefa de la Fiscalía de Canarias insiste: el caso Reparos “fue delictivo”

El caso Reparos “era delictivo”. Así se ha manifestado este martes la fiscal jefa de Canarias, María Farnés Martínez, respecto a la segunda de las causas que llegaron al Supremo con el actual presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando Clavijo, como principal encartado. En una entrevista concedida a la cadena Ser, la jefa del Ministerio Público en las Islas recordó que tanto la opinión de este órgano como la de la jueza que lo instruyó en La Laguna y la de la Fiscalía del Supremo era la misma: “aquello era delictivo”.

El caso Reparos fue el nombre que se le dio a una causa penal abierta a raíz de la denuncia de varios concejales de la oposición en La Laguna contra el que fuera alcalde de la ciudad, Fernando Clavijo, secretario general de Coalición Canaria y actual presidente regional, al prorrogar decenas de contratos sin cobertura legal, sin celebrar los preceptivos concursos públicos y en contra de los reparos de ilegalidad formulados por el interventor.

Clavijo, que se aforó ante el Tribunal Supremo al ser elegido senador por la Comunidad Autónoma en 2019, consiguió que la causa fuera archivada en el alto tribunal, lo que no ha hecho cambiar de opinión a la fiscal jefa: “Fiscalía consideró que aquello era delictivo, el Supremo ha dicho que no, y yo ya no tengo nada más que decir” (...) “Como muchas veces, puede haber indicios de delito y aquello, por lo que sea, no llegar a término”, remató Martínez.

El caso Reparos fue la segunda causa penal que el Supremo archivó a Fernando Clavijo durante el tiempo en el que mantuvo su aforamiento por su condición de senador. La primera fue el llamado caso Grúas, también por una denuncia promovida por la oposición municipal de La Laguna que encontró respaldo en el Ministerio Fiscal. En aquel caso se trató de la gestión del servicio municipal de retirada de vehículos en el tiempo en el que Clavijo fue el concejal de Seguridad de la ciudad, antes de llegar a alcalde en sustitución de Ana Oramas. Aquí, el caso Grúas para no iniciados.