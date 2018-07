El juez Alba sentencia el caso Faycán de baja médica, suspendido por el CGPJ y con el sumario a 15 kilómetros de él

Tal y como anunció a principios de semana, el juez Salvador Alba, suspendido de sus funciones por el Poder Judicial al estar acusado de cinco delitos por conspirar contra la jueza Victoria Rosell, ha remitido a la Audiencia de Las Palmas su “voto particular” sobre el caso Faycán, una trama de corrupción del PP en el municipio grancanario de Telde de la que el magistrado suspendido es ponente.

Salvador Alba ha “dictado sentencia” estando todavía de baja médica, suspendido por el Consejo General del Poder Judicial desde el jueves pasado y con el sumario de este caso en el que están pendientes de sentencia dos exalcaldes de Telde a 15 kilómetros de su domicilio, la distancia que hay hasta la Ciudad de la Justicia.

La remisión de su sentencia, a modo de voto particular, adelantada este viernes por Canarias7 ha sido confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. El TSJC ha informado que en el alto tribunal no consta formalmente que Salvador Alba haya recibido el alta médica, ni que tampoco haya recibido la notificación del Poder Judicial sobre su suspensión cautelar al abrirse juicio oral contra él.

La causa del caso Faycán fue una de las que la comisión judicial encontró en su despacho al día siguiente de su suspensión, así como otras causas menores, al entrar en sus dependencias con secretaria judicial. De este modo, la sentencia la ha trabajado el ponente a distancia, o por medios clonados del voluminoso sumario de este proceso en el que ya se han conformado y reconocido su culpabilidad una veintena de acusados, mientras otros ocho, entre ellos los exalcaldes Paco Valido y Mari Carmen Castellano, defienden su inocencia.

La Audiencia Provincial debe ahora decidir qué hacer con el parecer del ponente de baja médica y suspendido por el CGPJ. Según indican fuentes oficiales, los otros dos magistrados que componen la sala, Carlos Vielba y Oscarina Naranjo, estudian si procede admitirla, de qué forma, ya sea como sentencia o como voto particular, o rechazarla por la situación legal en la que se encuentra su colega.

Otras fuentes judiciales conocedoras del caso han confirmado a Canarias Ahora que Alba no ha recibido todavía la notificación de su suspensión por el CGPJ. Emilio Moya, presidente de la Audiencia de Las Palmas, había dado instrucciones expresas de que le fuera notificada la suspensión a Alba en el momento que apareciera por la Ciudad de la Justicia, lo que da a entender que no fue Salvador Alba quien llevó su sentencia a la misma sala donde trabaja Emilio Moya. Y que a esa persona no se le notificó la suspensión del juez.