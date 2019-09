Miguel Ángel Ramírez anuncia acciones legales contra la fiscal que lo interrogó junto al juez Alba

"De 90 preguntas que me hizo, 85 se referían a mi relación con la pareja de Victoria Rosell, cuando no era el objeto del procedimiento” El empresario revela por qué grabó a Alba y por qué entregó aquella grabación a la Justicia: “Fue una medida de autoprotección para dar fe de lo que allí iba a ocurrir” porque “yo no sabía lo que me iba a proponer”