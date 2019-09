Varios altos cargos de UGT, imputados por un presunto desvío de fondos públicos para formación

El exconsejero de Empleo del Cabildo de Gran Canaria Gilberto Díaz ha pedido este lunes a la Fiscalía que "sopese" retirar la "acusación infundada" que dice estar soportando en el caso Fundescan, porque asegura no tener nada que ver con el presunto desvío de fondos públicos en UGT. Según ha informado el diario Canarias 7, el Juzgado de Instrucción número 4 de Las Palmas de Gran Canaria ha confirmado el auto en el que declaraba imputados en ese presunto desvío de fondos públicos para formación a varios altos dirigentes de UGT de Canarias en los últimos años, entre ellos el propio Díaz.



El juez cree que lo instruido hasta ahora pone de manifiesto "un auténtico un plan preconcebido y ejecutado de forma continua y reiterada durante años" para procurar "de forma sistemática una financiación del sindicato a través de subvenciones".



En un comunicado difundido este lunes, Gilberto Díaz defiende su inocencia y recalca que, en el periodo en el que formó marte de la Ejecutiva Regional de UGT (noviembre de 2005 a abril de 2007) no tuvo nada que ver con ese presunto desvío de fondos.



Sus competencias como secretario ejecutivo del sindicato eran, detalla, el "seguimiento con el Gobierno de Canarias en las mesas del Plan Integral de Canarias PIEC, de la Concertación Social y de prevención de riesgos laborales".



"Por tanto, en este período, ni antes, ni durante ni después tuve nunca, ni relación, ni vinculación con los programas de formación, ni actividad alguna con las subvenciones Fundescan ni ninguna otra. Ello es un hecho incontestable y no hay prueba alguna que pueda desvirtuar esta afirmación", asegura Díaz.



"No tuve competencias, ni vinculación, ni actividad, ni relación alguna en la Ejecutiva de UGT-Canarias con Fundescan, ni intervine jamás en la solicitud de Subvención a las que se refieren las diligencias, y menos aún, tuve la más mínima participación sobre la gestión de los fondos transferidos, sobre los cursos realizados y el destino que finalmente se les dio a esos fondos", añade.



Gilberto Díaz considera "ciertamente espeluznante que se aluda a que haya participado en una confabulación", porque ni estaba en la Ejecutiva de UGT en el periodo al que se refiere el juez instructor ni "hay un solo indicio probatorio" que lo relacione con "la gestión de esas subvenciones, ni con la justificación de los mismas para los fines a los que iban destinados".



"Por todo esto, considero que el Ministerio Fiscal a la vista de los hechos y la documentación existente en el procedimiento, sopesará con rigor si tengo que seguir soportando sobre mis espaldas una acusación infundada", concluye.