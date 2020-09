La hermana de Yurena, víctima de violencia machista, afirma que el asesino confeso había amenazado años antes con matarla

El autor confeso de la muerte de Yurena N.L., de 23 años, su pareja durante años, ocurrido el 31 de marzo de 2017 en Telde (Gran Canaria), advirtió en 2015 a la hermana de la víctima que la mataría si estaba con otro hombre, al sospechar que había roto con él entonces por ese motivo.

Así lo ha declarado este martes Vanesa L.H. ante el Jurado constituido en la Audiencia de Las Palmas para procesar a Víctor Ayose G.G., quien pide que se le condene por haber estrangulado a la víctima en el transcurso de una discusión en el domicilio de los padres de él, donde convivían desde 2015, pero no por un asesinato machista, como defienden las tres acusaciones personadas en esta causa, en la que piden para él entre 22 y 25 años de cárcel.

La hermana de la joven ha asegurado a la fiscal, que la ha citado en esta vista oral como testigo, que desde esa primera ruptura entre Yurena y Víctor Ayose él pensó que la chica estaba con otro, por lo que llegó a romperle su teléfono móvil de un mordisco.

Lidia Esther H.L., la madre de la víctima, ha manifestado que tres días antes de morir Yurena le llamó por teléfono para comunicarle que ya había anunciado a Víctor Ayose que rompía con él y que se iba a vivir con ella, una decisión que su novio le había dicho que aceptaba, hasta el punto de que se había brindado a ayudarla con la mudanza.

"Yo sospechaba que algo malo estaba pasando porque cada vez que hablábamos me daba cuenta de que ella tenía puesto el manos libres. Ella no quería que Víctor Ayose supiera dónde iba a vivir", ha aseverado.

Una trabajadora de la autoescuela donde la joven estrangulada hacía sus prácticas ha declarado que tres días antes de que su novio acabara con su vida le llamó la atención el mal aspecto que tenía la chica, quien le explicó que tenía problemas con su pareja y que le controlaba mucho.

Al preguntarle por qué no dejaba a ese chico y ofrecerse a denunciarle, ella le dijo "que no, que si él se enteraba sería peor" y que no se preocupara "que tenía todo planificado" para rehacer su vida, ha afirmado entre sollozos esta empleada de la autoescuela adonde iba Yurena.

Su profesor ha recordado en esta segunda sesión de la vista oral del juicio que días antes de morir encontró a la joven muy descentrada en sus prácticas, una actitud que ésta justificó en el mal momento que estaba pasando con su novio, al que pensaba dejar porque era "posesivo".

Según ha declarado este martes Mercedes, la esposa de José Manuel H.S., a quien se acusa en esta causa de encubrir al autor confeso de la muerte de Yurena, la joven, a quien conocía desde que era una niña, le había contado que había roto con él desde hacía siete meses y que quería irse de la casa donde seguían conviviendo.

Para Mercedes, Yurena no se había ido aún de esa vivienda por las "amenazas" que había proferido su novio contra ella en anteriores ocasiones, en las que llegó asegurarle, al filo de un barranco, que la haría desaparecer si lo dejaba.

"Ella siempre me decía que se sentía agobiada, pero que no me preocupara y que no dijera nada", ha afirmado la esposa de José Manuel H.S.

El joven con el que Yurena había iniciado una relación sentimental ha dicho al Jurado que la chica quería irse a vivir con su madre y que, cuando pasaba noches con él, le decía a Víctor Ayose que se iba a dormir a casa de una amiga porque su expareja era "violento".

"Se quería ir porque ya no estaba enamorada y porque había tenido muchas discusiones, dos o tres de ellas fuertes, con Víctor Ayose", ha manifestado una amiga que Yurena había conocido en un centro de menores.

La madre del autor confeso de la muerte de la joven ha rememorado que el día de los hechos Víctor Ayose llegó a la casa familiar en el coche de Yurena pasadas las 18.00 horas y le confesó llorando que "se le había ido de las manos" con la chica y que "cuando se dio cuenta ella no respiraba".

"Me dijo que no me preocupara que se iba a entregar. Yo entré en un estado de ansiedad y le pregunté por qué lo había hecho y si podíamos hacer algo", ha manifestado Águeda G.G., quien ha añadido que la explicación que le dio su hijo fue que había discutido con la chica "por una patada a uno de los perros" que él cuidaba en la finca familiar.

La madre del autor confeso de la muerte de Yurena ha dicho que su hijo y su novia siempre "fueron respetuosos" en casa, donde nunca los vio discutir, por lo que desconocía que ella, a la que él llevaba y recogía en coche cuando salía a bailar, quisiera irse.