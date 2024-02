El Juzgado investiga si Miguel Ángel Ramírez se aprovechó de la Reserva de Inversiones de Canarias para lucrarse

El Juzgado de Instrucción Número 5 de Las Palmas de Gran Canaria ha admitido a trámite la querella de la Fiscalía de Las Palmas contra cuatro empresarios por presunto delito contra la Hacienda Pública. Uno de esos empresarios es el presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, al que se le acusa de aprovecharse de la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) para lucrarse. También aparecen investigados el exdiputado Lucas Bravo de Laguna, Noel Jammal Fernández y Christian Zerpa.

La querella gira en torno al material contratado por el Servicio Canario de Salud (SCS) a las empresas madrileñas Damco Trading Services y Tanoja Services. Los hechos denunciados son “inicialmente constitutivos de delitos contra la Hacienda Pública, sin perjuicio de que en el desarrollo de la instrucción pueda apreciarse serios indicios de delito de blanqueo de capitales, delito de corrupción y delito de malversación”, señala la jueza en el auto de admisión de la querella.

El auto de este Juzgado destaca que la entidad contratada por Damco y Tanoja para las gestiones de compraventa en Canarias, Tabaiba (empresa constituida en 2017 y de la que es administrador único Miguel Ángel Ramírez), localizaría posibles potenciales clientes para la venta de los lotes de productos, percibiendo como consecuencia de ello el 100% del sobreprecio que obtuviera de los eventuales compradores en cada caso concreto para cada uno de los lotes de productos.

Las funciones que asumía esta empresa era la de recepcionar las mercancías, evaluar la calidad y cantidad de las mismas con la distribución y entrega de productos a los clientes de Damco. Para tal fin, a su vez Tabaiba contrató con la entidad B&M Sport Marketing SLU, “constituida en el año 2015, sin medios material salvo sus socios, salvo un empleado hasta el año 2018”. De dicha empresa, el administrador único era Lucas Bravo de la Laguna.

Según el auto, Tabaiba habría dotado a la RIC de importes de 2.375.00 euros en el año 2020 , tras compensar bases negativas la base quedó reducida a 523.656,55 euros con una cuota a ingresar de 109.967,88 euros, y en el año 2021 se dotó una RIC de 2.500.000 euros, resultado una base imponible de 792.726,78 euros, y una cuota a ingresar de 120.444,83 euros.

Sin embargo, de ello se deduce que “Tabaiba no ha ordenado por medios propios de producción o recursos humanos para la tareas encomendadas, por lo que los ingresos declarados por Tabaiba de Damco o Tajona no se consideran procedentes de una actividad económica y no serian aptos para dotar la RIC, según la normativa que regula la misma, por lo que de acuerdo con ello la dotación efectuada en el año 2020 debía ajustarse a positivo, dando lugar a la cuota defraudad de 713.733,56 euros”.

Así mismo, el auto incide en que Tabaiba “carecía de medios materiales y personales propios” y que “los fondos recibidos por la misma, tenía ”únicamente como finalidad beneficiar a Miguel Angel Ramirez, para lucrarse del suministro de material“.

La Agencia Tributaria acuerda que se debió gravar como ganancia patrimonial sujeta al IRPF y no al Impuesto de Sociedades las ganancias que percibió el empresario. El auto aclara que la cuota defraudada ascendería en el año 2020 a1, 4 millones de euros y en el año 2021 a 1,5 millones.