El Tribunal Superior de Justicia de Canarias responde al Gobierno regional que no puede aplicar ni el toque de queda ni el cierre perimetral

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha respondido este lunes a la petición del Gobierno regional de aclararle el auto con el que tumbaba las medidas de restricción propuestas por el Ejecutivo para frenar la pandemia de coronavirus tras el final del estado de alarma. El TSJC considera que tanto el toque de queda con un posible cierre perimetral de las islas que estén en nivel de alerta sanitaria 3 o 4 (actualmente ninguna) no tienen justificación jurídica y, por tanto, no son aplicables.

Al Gobierno canario le queda ahora apelar al Tribunal Supremo en busca del aval necesario para mantener estas medidas, que por ahora no podrán estar en vigor en las islas. El Supremo dispone de un plazo de cinco días para responder.

En un auto difundido este lunes por la tarde, el TSJC recuerda que cuando la administración decide someter una determinada actuación, en este caso el decreto de medidas para la contención de la pandemia, a la necesidad de ratificación judicial queda "afectada por una eficacia que puede calificarse de meramente interina o claudicante". Es decir, si no hay aval, la norma no puede surtir efectos, tal y como habían advertido la mañana de este lunes a este periódico varios juristas.

"Una medida no ratificada judicialmente no es eficaz y no puede ser aplicada mientras no obtenga, en una u otra instancia jurisdiccional, esa ratificación expresa a la que la ley la ha sometido", redunda la resolución judicial.

(Habrá ampliación)