El WhatsApp del expresidente del Cabildo de Lanzarote compromete a testigos de un juicio que ganó

Varios testigos que declararon en el juicio por la desaladora de Montaña Roja, en Yaiza, han quedado comprometidos por el hallazgo por parte de la Guardia Civil de un intercambio de mensajes de WhatsApp entre el expresidente del Cabildo de Lanzarote Pedro San Ginés y su abogado, Ignacio Calatayud. De esos mensajes, incorporados por el instituto armado a la causa que se sigue contra San Ginés en el Juzgado de Instrucción 2 de Arrecife, se infiere que ambos mantuvieron contactos previos con esos testigos para dirigir sus declaraciones en el juicio, en el que finalmente fue absuelto el actual portavoz de Coalición Canaria en el Cabildo de Lanzarote.

El descubrimiento se produjo al descargar la Guardia Civil el contenido del teléfono móvil de Ignacio Calatayud. En un chat aparecen, además del portavoz de Coalición Canaria y su letrado amigo, el decano del Colegio de Abogados de Lanzarote y cuñado de Pedro San Ginés, Carlos Viñas Romero, así como el penalista José María Calero Martínez. Calero, antiguo fiscal, actualmente en excedencia, es muy conocido por su intervención en casos de tanta repercusión como Gürtel o los ERE de la Junta de Andalucía. En este último defendió al expresidente socialista José Antonio Griñán. Además, es tío de Ignacio Calatayud.

Un día antes de la primera sesión del juicio de la desaladora, el 16 de noviembre de 2020, Pedro San Ginés escribe al grupo: “Miren que dice Gerardo [Díaz, antiguo gerente de Canal Gestión de Lanzarote], que declara mañana», Y continua: «Me parece fundamental para interrogar a Gerardo Mañana y Domingo Pérez [gerente del Consorcio del Agua] el 24. Domingo Pérez tenía conocimiento de la incautación porque estuvo presente en la elaboración de la resolución con Nacho [Ignacio Calatayud] y Pancho [Francisco Perdomo, exsecretario del Cabildo de Lanzarote] haciendo correcciones”.

Ignacio Calatayud responde indicando a Pedro San Ginés que hable con Gerardo Díaz para que este se reitere en lo que ya había declarado y, posteriormente, Pedro San Ginés le confirma en el mismo chat que ya ha hablado con el testigo.

Al día siguiente Pedro San Ginés, Ignacio Calatayud y Carlos Viñas se felicitan por la suspensión del juicio de la desaladora. José María Calero había conseguido que la jueza suspendiera el juicio alegando falta de competencia del Juzgado de lo Penal, después de ser amenazada con acciones penales si continuaba con la celebración de la vista. Esa resolución fue muy celebrada en el chat por el decano del Colegio de Abogados de Lanzarote, Carlos Viñas: “Tremenda actuación!!!!! Hoy me ha sido un día muy intenso y he aprendido bastante. Gracias maestro!!!! Y al resto del equipo, Nacho, Presi, tremendo equipo. Íbamos a por el partido y aquí está el resultado. A por el siguiente!!! Buenas noches!!!”.

San Ginés: “Estoy jodido”

Pero la alegría dura solo un mes, el tiempo que tarda la Audiencia Provincial de Las Palmas en decidir que el juicio debía continuar en Lanzarote. Fue el 15 de diciembre de 2020 cuando Pedro San Ginés escribe en el chat: “La Audiencia Provincial quiere devolver la causa? Ahora sí que estoy jodido”. Ante el nuevo señalamiento del juicio de la desaladora de Montaña Roja Pedro San Ginés inicia un nuevo hilo de mensajes: “Buenas Nachete [...] Esto… mira ustedes tienen organizado contactar supongo… Al menos con Pancho… no sé si con este… Duche también. Con Pancho seguro que además se ofreció”. Pancho era el secretario del Cabildo, Francisco Perdomo, y José Juan Hernández Duchemín, gerente del Consejo Insular de Aguas en el momento de la incautación.

El mensaje continúa indicándole a Calatayud que debe hablar con el administrador de Club Lanzarote, Joaquín Cañada, y le indica: “Creo que también debieras de sondear que actitud vamos a tener los unos y los otros”.

Ignacio Calatayud le responde a Pedro San Ginés aceptando hacerse cargo de realizar esos contactos, pero le sugiere que se encargue él de hablar con el administrador de Club Lanzarote, recalcándole que no le envíe ningún mensaje, que hable personalmente.

Ya el 14 de noviembre de 2020, el actual portavoz de CC contacta con Ignacio Calatayud y le indica que ya ha hablado con el gerente del Consorcio del Agua, Domingo Pérez: «Bien con Domingo. Y te cuento. Ya me contestó Narvay. Mañana me llama. Le doy tu número? El de tu tío?», refiriéndose a Narvay Quintero, consejero de Aguas del Gobierno de Canarias en la época de la incautación.

Comenzado el juicio, el día 16 de noviembre, y ante la declaración de Francisco Perdomo, que negó cualquier informe previo por su parte que diera luz verde a la incautación, San Ginés le manifiesta su preocupación a Calatayud: «La declaración de Pancho de hoy no me salva ni de coña, (es muy injusto) solo me quedas tú. Que no estás imputado, deberás nombrar igualmente a Pancho. O eso espero».

El hilo continúa así:

Ignacio Calatayud: «También tenemos a tu amigo Domingo… él sabe que Pancho revisó la resolución hizo anotaciones y le dio el ok. Se le podrá preguntar...Tendrás que volver a hablar con él».

Pedro San Ginés: «Pero si me fijé ayer que se mantenga en que no sabía nada. No te digo que estoy perdido».

Ignacio Calatayud: «Eso fue antes de lo de Pancho… en cualquier caso, tienes que hablar con mi tío a ver cómo lo ve».

La sentencia por la incautación de la desaladora de Montaña Roja, en la que resultó absuelto Pedro San Ginés, se encuentra actualmente pendiente de recurso ante la Audiencia Provincial de Las Palmas por iniciativa de la acusación particular, Podemos. Calatayud intervino como testigo después de que un polémico auto del juez corrupto Salvador Alba, actualmente en prisión, en el que lo libró de la imputación, lo que sirvió a la fiscalía para no acusar.