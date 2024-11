Los aeropuertos canarios prevén operar este sábado 1.681 vuelos, el día de mayor actividad del puente de Todos los Santos

La red de aeropuertos canarios de Aena prevé operar un total de 5.921 vuelos en este puente de Todos Los Santos, entre el 31 de octubre y 3 de noviembre, siendo este sábado el día de más movimientos, con 1.681, según los datos facilitados a Europa Press por el gestor aeroportuario.

Por días, este jueves, 31 de octubre habrá 1.394 operaciones en el archipiélago; el viernes, 1 de noviembre, serán 1.294 vuelos; el sábado, día 2, 1.681; y finalmente, el domingo, día 3, habrá 1.552 operaciones.

Mientras, por aeropuertos, Gran Canaria será el que contará con una mayor actividad durante el puente al registrar 1.816 vuelos; por delante de Tenerife Sur, que tendrá 1.216; y César Manrique-Lanzarote, con 925.

Por su parte, Tenerife Norte operará 900 vuelos; Fuerteventura 672; La Palma 280; El Hierro 80 y La Gomera 32 operaciones.

MÁS DE 23.500 VUELOS EN ESPAÑA

En el conjunto de España, la red de aeropuertos de Aena prevé operar un total de 23.567 vuelos en este puente de Todos Los Santos, entre el 31 de octubre y 3 de noviembre, siendo el próximo domingo el día de más movimientos, con 6.128.

Esta semana está marcada por una DANA que ha provocado fuertes lluvias y tormentas en zonas de Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura o Valencia, desembocando en cancelaciones de vuelos o cortes en los servicio de alta velocidad. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) es que prosigan también mañana los efectos adversos.

Además del domingo, el sábado 2 de noviembre será el día con mayor número de operaciones programadas, con un total de 5.907 vuelos previstos, seguido de este jueves, en el que se prevén 5.805 operaciones. El día más tranquilo será el viernes 1 de noviembre, en el que se realizarán 5.727 vuelos.

Los tres aeropuertos con más operaciones durante estos días serán el de Adolfo Suárez Madrid-Barajas, el de Barcelona-El Prat y el de Palma de Mallorca. El de Madrid se encuentra a la cabeza de los movimientos aéreos con 4.312 operaciones, siendo el domingo el día de mayor tráfico, con 1.119 vuelos.

A continuación, le siguen El Prat, que operará 3.619 movimientos previstos para estos cuatro días, mientras que el aeropuerto Palma de Mallorca programará un total de 2.217 operaciones. Cierran la lista el aeródromo de Málaga-Costa del Sol y el de Gran Canaria, que registrarán un total de 1.964 y 1.816 vuelos, respectivamente.

La programación de vuelos está sujeta a los cambios que puedan producirse en la operativa de las diferentes compañías aéreas en función de las diferentes situaciones que se presenten.

Cifras récord

El ritmo de crecimiento en las visitas de extranjeros desde mediados de 2022 (con la recuperación intensa y de forma continua de este flujo tras la covid), el grupo principal de este negocio ahora tan boyante en las islas (el 88% del total en 2023), así lo demuestra, y lo hace con plena nitidez.

Este 2024, el récord histórico en recepción de turismo extranjero parece estar garantizado, tras el alcanzado en llegadas totales en 2023, con 16,2 millones de turistas (la suma de extranjeros, 14,2 millones, y de nacionales) atendidos en el archipiélago.

El turismo por ahora no tiene fin, y no se sabe cuándo va a frenar el actual ascenso continuado, ni a qué ritmo lo hará, si cambia la curva. Por ahora, se sabe, no será algo a corto plazo.