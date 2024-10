Canarias responde a las críticas masivas por la masificación turística con más visitantes: habrá otro récord en 2024

Canarias sigue apuntando, y lo hace con la máxima solidez (ocho meses seguidos así, sin despeinarse), a nuevo récord histórico en la llegada de turistas este 2024: la suma de los extranjeros y los nacionales atendidos en las islas. El actual ejercicio anual, del que se conocen registros hasta agosto pasado, seguro que será recordado por pasar de los 16,2 millones de visitantes totales de 2023, la marca por ahora estrella en el archipiélago, a un umbral cercano o muy cercano a los 18 millones de personas, que son las llegadas de turistas a Canarias para este 2024 que ahora mismo se proyectan, a solo cuatro meses de terminar este ciclo anual y con tres de ellos en temporada alta, por cierto.

Así que habrá nueva marca histórica, por goleada, y la casa sigue estando sin barrer, como se suele decir y como seguro entienden los muchos manifestantes del 20A. Y claro que eso no se conseguirá, como ocurriera en 2023, por los pelos; no, los visitantes totales crecerán en 2024 entre un millón y medio y dos millones. Es lo que se avecina, lo que espera a las islas a corto plazo, ya, si nada cambia a peor en breve. Además, es lo que casi todo el mundo no deja de reconocer, también los portavoces más acreditados del sector turístico en las islas.

El año 2024 se cerrará, salvo que algún acontecimiento no previsto lo impida (y la guerra en Oriente Próximo a iniciativa de Israel por ahora parece que ayuda), con dos marcas antes nunca obtenidas en las islas: la cifra con mayor llegada de turistas extranjeros, muy por encima de los 14,2 millones de personas en 2023 y bastante más que el récord aún vigente para este colectivo, el de 2017: 14,3 millones, y luego la suma más potente entre los visitantes con origen en el exterior del país y los nacionales, con dominio abrumador en el primer caso de los británicos, que también se apunta que terminarán el año con valor récord.

Canarias se rodea de marcas históricas en su principal actividad económica, el turismo, al menos en términos macroeconómicos, y, por ahora, solo responde a las críticas masivas formuladas por los efectos en la población y el medioambiente de la masificación turística, con núcleo en las movilizaciones exitosas del 20 de abril pasado (el 20A), con más turismo, más visitantes, más aviones… “No quieres lentejas, pues toma dos platos”, dice el dicho popular. Quizá por todo esto, pensarán los organizadores de las nuevas protestas, la convocatoria de este 20 de octubre cobra aún más sentido.

Casi 10 millones de turistas no nacionales en solo ocho meses

Según los datos oficiales conocidos este miércoles, los servidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) con origen en la Estadística de Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur) y en la Encuesta de Gasto Turístico (Egatur), ambas del mes de agosto de 2024, Canarias recibió ese mes 1,2 millones de extranjeros, el 9,7% más que en el mismo periodo de 2023. Con este registro mensual, el acumulado del año en llegadas de extranjeros en las islas se sitúa en 9,9 millones de personas, el 10,3% más que el mismo registro para enero-agosto del año precedente.

Esa subida del 10% (en 2023 hubo 14,2 millones de extranjeros) significa que Canarias podría tener en este mismo segmento y a 31 de diciembre de 2024 en torno a 1,4 millones más de estos visitantes. Con este aumento, la cifra del año 2024 puede llegar a la cota de los 15,6 millones de extranjeros en 2024. Primer récord. Luego solo basta con sumar 0,5 millones de nacionales, el incremento de este año, a los dos millones recibidos en 2023 y se alcanzan, por este otro lado, los 2,5 millones, cifra muy probable. Una y otra dan para estar en los 18 millones; si no, muy muy cerca. Segundo récord.

Son proyecciones, sí, pero proyecciones que mes tras mes se han ido confirmando, como la superación continua de marcas en la oferta de turismo vacacional (crece y crece), en alquiler de coches, en ingresos por actividad hotelera... Lo único que no se ha modificado son los salarios establecidos con sus subidas anuales en los convenios provinciales de hostelería, restaurantes y bares.

Pero es que el bum turístico no es solo canario: es balear, catalán, valenciano, andaluz… Es un bum país. España, por ejemplo, recibió 10,9 millones de turistas internacionales en agosto pasado, el 7,3% más que en el mismo mes de 2023. Pero en los ocho primeros meses de 2024, ocurrió más de lo mismo: el número de extranjeros atendidos en el país alcanzó su cifra más alta, por encima de los 64,3 millones. Otra récord histórico.

El gasto turístico también se dispara con un más 14%

Aparte de los datos anteriores, todos positivos, en principio, para los agentes empresariales del sector turístico isleño, este miércoles se han conocido otros de enorme importancia y en idéntica línea ascendente, como es el caso de la variable gasto turístico de los extranjeros, registro que no debe confundirse con el ingreso por turismo en las islas, aunque ese indicador ayuda mucho, es verdad, y mucho menos con el rendimiento final obtenido por estas actividades empresariales.

Dicho esto, conviene mostrar que solo en agosto ese dato absoluto alcanzó en las islas los 1.954 millones de euros, con una subida respecto a agosto de 2023 de nada menos que el 14%.

Los otros indicadores desagregados que aporta la misma encuesta, la de Egatur, tienen un comportamiento de crecimiento, con alza del gasto medio del turista durante su estancia en Canarias del 4%, en registro interanual, o del 6,6% para el gasto promedio al día por turista. Solo se reduce, y lo hace en el 2,5%, la estancia media de estos turistas, que baja a 8,4 días por periodo de vacaciones en el mes de agosto.

Canarias es, solo por detrás de Cataluña, la comunidad autónoma que más aporta al gasto turístico de los extranjeros en España, con el 17,3% del total nacional, que se sitúa para el acumulado de ocho meses en 86.471 millones de euros. La parte canaria de ese global son 14.959 millones de euros. A poca distancia de Canarias, se halla Baleares, con el 17% nacional.