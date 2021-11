Los destinos canarios salen reforzados de la WTM

Los destinos canarios salen reforzados de la World Travel Market (WTM). En la feria del turismo celebrada esta semana en Londres, la más importante del mundo, se pudo constatar que la actividad de ocio y vacaciones emite claras señales de recuperación, que en el caso del mercado británico supone para el Archipiélago una noticia esperanzadora, ya que hablamos de su principal cliente.

La AMTC se suma a la celebración del Día Mundial del Turismo felicitándose por la recuperación y las buenas perspectivas para la campaña de invierno

Saber más

Los destinos de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias (AMTC) que tuvieron ocasión de asistir a la feria, como aquellos otros que lo hicieron siguiendo el formato ‘on line’, acabaron muy satisfechos de la promoción llevada a cabo e igualmente de las reuniones celebradas con turoperados y líneas aéreas.

La noticia de que los vuelos a Canarias procedentes de Reino Unido se incrementarán un 12,5 % los meses de invierno, un más 14,5 % respecto a 2019, se recibió con satisfacción. Un incremento en la conectividad en la línea del que ya se empieza a experimentar con Alemania y la Península.

Nuestros destinos, que se sumaron a la iniciativa de la Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, tuvieron ocasión de emitir diferentes mensajes, en especial aquellos que tienen que ver con la seguridad que ofrece las Islas en todos los sentidos e igualmente destacado resultó trasladar el esfuerzo que se está realizando en modernizar la oferta, tanto en digitalización como en sostenibilidad.

El municipio de Pájara presentó la Fuerteventura Kitefoil World Series 2021, Antigua la promoción ‘Caleta de Fuste, The place I want to be’, La Oliva el Festival Internacional de Cometas y Arona los avances para lograr la certificación European Health Destination y la inversión de 5,6 millones de euros para la digitalización del destino, informa la AMTC en una nota de prensa.