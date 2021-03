Empresarios de turismo rural de El Hierro critican la "desatención" al sector por parte del Cabildo insular

La Asociación de turismo rural ElHierro-Rural este lunes "la falta de atención y previsiones en las políticas del Cabildo" insular y, concretamente, de la Consejería de Turismo.

Según ha expresado en un comunicado esta asociación, que representa a empresarios de alojamientos de casas rurales, desde hace cuatro meses están a la espera de una reunión con el presidente Alpidio Armas y con la consejera del ramo, Lucía Fuentes, para tratar los asuntos urgentes y preocupantes que afectan al turismo rural, afectado por la pandemia de coronavirus.

Entre estos asuntos, añade la asociación, se encuentra que han quedado fuera de las ayudas que ha concedido o está concediendo la Corporación a las explotaciones turísticas afectadas por las consecuencias económicas provocadas por la COVID-19 en la isla.

Critica, además, que en casi dos años de legislatura nunca se ha contado con la asociación para las labores promocionales u otras cuestiones relacionadas con el sector.

La asociación señala que, como cualquier empresa, paga sus trimestres, liquida el IGIC y hace su declaración de la renta como legalmente corresponde. “En tal sentido, no entendemos cuál es la razón por la que se nos deja fuera de dicha subvención, cuando en varias reuniones mantenidas durante el estado de alarma con el equipo de gobierno, mientras tuvimos suspendida la actividad desde el 14 de marzo hasta el 1 de julio, se nos aseguró que no nos iban a dejar atrás", explica.

La Asociación manifiesta que la respuesta que ha obtenido de la consejera de Desarrollo económico, Melissa Armas, es que al no tener personal dado de alta en la Seguridad Social, no tienen derecho a dicha ayuda, algo que el colectivo dice "no comprender, pues no son los mismos criterios que utilizan otros cabildos, como los de La Palma y La Gomera".

Para la Asociación, hay pocas actividades económicas en la isla como el turismo rural que generen y muevan el desarrollo económico insular y señala que el cliente de una casa rural empieza a gastar dinero desde que pisa El Hierro, al coger un coche de alquiler.

Por último, el colectivo afirma que ve con preocupación cómo algunos propietarios de establecimientos rurales de El Hierro, ante la delicada situación en la que se encuentran, ya dedican estas viviendas al alquiler fijo y otros piensan en venderlas, retirándolas de manera definitiva del mercado del turismo rural "algo que resta valor a nuestro destino turístico".