Operación Semana Santa: los aeropuertos canarios prevén un mayor tránsito que en 2019

Las previsiones de tráfico aéreo en los aeropuertos canarios esta próxima Semana Santa apuntan a una recuperación del tránsito anterior a la pandemia, al prever Aena un total de 12.977 para este año frente a las 12.344 operaciones registradas en el mismo periodo festivo de 2019.

Según datos facilitados por Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) a EFE, desde este viernes hasta el próximo 10 de abril se han previsto un total de 12.977 operaciones en los aeródromos del archipiélago, de las que 7.364 corresponden a vuelos nacionales y 5.613 a internacionales.

Por contra, en la Semana Santa de 2019, la última que se desarrolló con plena normalidad antes de la irrupción del coronavirus, se programaron 12.344 operaciones del 12 al 22 de abril, de las que 7.026 fueron vuelos nacionales y 5.318 internacionales. Será este fin de semana cuando se desarrolle el mayor número de movimientos, con 1.429 operaciones en el conjunto de Canarias, de las que 739 son internacionales y 687 nacionales.

El mayor número de operaciones previsto para este fin de semana se registrará en Gran Canaria, por cuyo aeropuerto tienen previsto pasar 475 vuelos, seguido de Tenerife Sur con 272 operaciones, Lanzarote con 212, Tenerife Norte con 207 y Fuerteventura con 168.

El sábado 8 de abril será el segundo día con más operaciones, en este caso 1.417 en el conjunto de Canarias, que vuelve a liderar el aeródromo de Gran Canaria con 468 vuelos, Tenerife Sur con 267, Lanzarote con 209, Tenerife Norte con 202 y Fuerteventura con 176, según las previsiones de AENA.

Primer fin de semana de Semana Santa con mucho tráfico aéreo

La página web Flight Radar, que muestra información en tiempo real sobre el tráfico aéreo alrededor del mundo, ironizó con la gran cantidad de vuelos que hubo en durante el pasado fin de semana en dirección Canarias y saliendo del Archipiélago: “Europe going on vacation - to the Canary Islands... (Europa yendo de vacaciones a Canaria...)”, dice el tuit de la cuenta oficial de la web.