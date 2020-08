El turismo alemán que Canarias no quiere perder supone el 33% del mercado para Gran Canaria y es fiel a su destino

Canarias es la única comunidad de España que sigue excluida de la lista de zonas que Alemania cataloga como “de riesgo” para viajar por el número de contagios por coronavirus. Sin embargo, esta última semana los casos no han dejado de incrementarse, en especial en Gran Canaria, donde el turismo alemán representa el 33% de su mercado (778.717 alemanes mayores de 15 años llegaron el año pasado a la isla). La situación preocupa y el Gobierno regional se ha visto obligado a reforzar las medidas de prevención. El objetivo principal es concentrarse en “salvar” la temporada alta en invierno y no perder ningún mercado más después del mazazo que han supuesto las cancelaciones de reservas de británicos en agosto. No obstante, el sector no se muestra muy optimista y reclama, entre otras medidas, realizar test PCR en origen.

Según el informe sobre el perfil de visitantes extranjeros que realiza la empresa pública de Turismo de Canarias, Promotur, los alemanes suponen el 17% del mercado para el total de las Islas. Sin embargo, su presencia varía según la isla. Para Gran Canaria es un mercado importante como para Tenerife es el británico y por ello el consejero del área del Cabildo de esa isla, Carlos Álamo, señala que no se da por perdido ningún mercado, “menos aún el alemán que tiene mucho valor para nuestra economía”, subraya. El consejero reconoce que la situación complicada en la que está inmersa la isla es preocupante y que los brotes no ayudan, pero insiste en que hay que seguir trabajando en este sentido: “Sería bueno que todos asumiéramos las medidas propuestas y estos pequeños brotes desaparezcan y así evitar exportar una imagen que no nos favorece. Contener estos brotes es fundamental de cara a la temporada de invierno”, asegura.

¿Qué supone el turismo alemán para las Islas?

De acuerdo con los datos de Promotur, basados en la Encuesta sobre Gasto Turístico que elabora el Istac, la siguiente isla que prefieren los alemanes después de Gran Canaria es Fuerteventura, a la que el año pasado llegaron 607.724 turistas (26% del total). Le sigue Tenerife, que recibió en 2019 un total de 578.542 visitantes alemanes (24,8 %) y a continuación Lanzarote (11,8%) y La Palma (4,0%). Se trata de un perfil que es fiel a su destino en tanto que el 73,5% repite.

El turista alemán se caracteriza por hospedarse en hoteles de cuatro estrellas (46,1%), aunque también se queda en apartamentos (14,9%) y otro tipo de hoteles (13,7%). Estos extranjeros suelen contratar en su mayoría paquetes turísticos (71,4%) y régimen de media pensión (31,4%). Además, dedican un 77% de su tiempo fuera del complejo (6,8 horas de media) a estar en la playa o recorrer la isla (53%). Los alemanes también se dedican a pasear o callejear (53,1%), degustar gastronomía canaria (28,9%) o realizar actividades deportivas (17,6%).

Su lugar más visitado es Las Dunas de Maspalomas, si están en Gran Canaria (66%), mientras que en otras islas visitan las Montañas del Fuego (49%), las Playas de Jandía (47%), el Parque Nacional del Teide (57%) o Los Llanos de Aridane (76%).

¿Cuánto gasta y en qué?

Su gasto medio es superior al de otros mercados, 1.276 euros si contratan paquete y 1.104 sin él. Suelen quedarse una media de 10,7 días, una cifra ligeramente superior a la de otros mercados (9,09). La principal razón por la que eligen Canarias para viajar es la playa (el 61,2% viene por el mar y el 78,4% por el clima) y su motivación fundamental es descansar (49%), explorar la isla (28,5%) y disfrutar de la familia (9%).

La mayoría de los gastos los realizan en restaurantes o cafeterías (50%), compras en supermercados (50,1%), alquiler de vehículo (32,6%) y excursiones organizadas (24,6%). Promotur calcula que la facturación total por viaje de cada turista mayor de quince años es de 3.054 euros; 2.300 euros con paquete y 755 sin esta contratación.

Carlos Álamo subraya que desde el Patronato de Turismo siguen enviando el mismo mensaje: Gran Canaria es “un gran destino, con grandes atractivos naturales, hoteleros y de ocio”. Remarca que también lo es en el aspecto sanitario. “Tenemos unos protocolos efectivos y estamos preparados para recibir a todo aquel que quiera pasar unas vacaciones de ensueño. Desde aquí animamos al posible cliente de Alemania a disfrutar de nuestra isla como siempre lo ha hecho”, destaca.