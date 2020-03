El sector turístico canario estima en 4.200 millones las pérdidas por el COVID-19

El sector turístico de Canarias estima unas pérdidas de 4.200 millones de euros por el cese de actividad y la recuperación lenta con la que se producirá la apertura de sus establecimientos, una vez que finalice el estado de alarma decretado por la pandemia de coronavirus.



Según ha señalado el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), la patronal de la provincia de Las Palmas, Agustín Manrique de Lara, se prevé que cuando se levante el estado de alarma se tardarán unos tres meses en completar la reapertura total del sector turístico, porque los aviones y los países emisores también se irán activando de forma gradual.



Manrique de Lara ha indicado que no se dispone aún de un cálculo sobre el impacto de esta crisis en los puestos de trabajo, si bien ha recordado que este sector emplea en las islas a más de 100.000 personas y que los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) son generalizados por el "cero turístico".



Se debe conocer la incidencia de los servicios mínimos que han fijado las empresas, así como el impacto real de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) una vez que se cierre el proceso de tramitación, ha añadido.



En Canarias, ha proseguido, se han presentado 15.109 ERTE pero no se dispone del dato pormenorizado de las empresas y trabajadores del sector turístico, que deberá facilitar el Gobierno canario a medida que analice los expedientes, ha señalado.



Manrique de Lara ha recalcado que cuando se levante el estado de alarma la recuperación del empleo será gradual también y por ello tendrá que haber flexibilidad en las normas para preservar el tejido empresarial y los puestos de trabajo.



Según el presidente de la CCE, en estos momentos es "imposible" saber con certeza las empresas que se perderán en este proceso.



"Pero no tenemos ninguna duda que llevar los ingresos a cero dejará parte del tejido productivo fuera del proceso, es inevitable", ha apuntado, tanto en el sector turístico como en el resto, por lo que son preciso medidas para abordar la situación.



En cuanto a las adoptadas el pasado domingo por el Consejo de Ministros para restringir la actividad económica a solo los servicios esenciales, ha comentado que está pendiente de la nueva reunión que celebra el Gobierno y ha confiado en que las medidas que se acuerden este martes sean "acertadas".



Manrique de Lara ha hecho hincapié en que es preciso que se recupere el consenso ante la actitud del Gobierno central, "necesitamos estar todos juntos", políticos, empresarios y agentes sociales.



El Gobierno debe trabajar en ese sentido y contar con el apoyo de los grupos que lo sustentan -tras desmarcarse de sus medidas el PNV- y de los partidos que conforman la oposición, ha indicado.



Ha insistido en el que consenso es "clave" para salir de forma rápida de esta crisis sanitaria, económica y social y ha valorado la respuesta del Gobierno de Canarias.



"Desde el minuto 1", el Gobierno regional convocó a las patronales y sindicatos mayoritarios al Consejo Asesor del Presidente, con el que se reúne todos los lunes, ha remarcado Manrique de Lara, quien ha afirmado que "existe interlocución diaria y unidad de acción para adoptar las escasas medidas que puede tomar" ante el estado de alarma decretado.