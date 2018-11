Gabi Alonso, entrenador del filial del Gran Canaria: "Hay afán de subir canteranos, pero las generaciones varían"

El entrenador del CB Gran Canaria de Liga EBA, Gabi Alonso, ha dicho que la entidad isleña siempre tiene el afán de subir canteranos a la Liga Endesa, aunque ha reconocido que las generaciones no siempre son las mismas y que el objetivo es complicado.



El equipo grancanario, que colidera la competición empatado a seis victorias con el Real Madrid, perdió su primer encuentro este pasado fin de semana en la pista del Náutico de Tenerife (96-89).



"En algún momento tenía que llegar una derrota, que aparte siempre viene bien para aprender, aunque nuestro objetivo primordial es confiar en los jóvenes y que lleguen jugadores al primer equipo. Por ello, los marcadores son secundarios", ha asegurado.



El técnico del filial amarillo es consciente de que no resulta fácil que ascienda un canterano a la Liga Endesa.



"El club siempre ha tenido el afán de subir jugadores de su cantera, pero las generaciones no siempre son las mismas. Estar en el primer equipo tiene cada vez una mayor exigencia, porque siempre se pide el máximo y este año además jugamos en Euroliga", ha revelado.



De igual forma, considera que la condición física del jugador canario no es la misma que la de otros chicos que vienen de fuera.



"Eso siempre es un hándicap en este deporte, en el que todo no se basa en el talento, ya que también influye la estatura y el físico. Asimismo, no todas las generaciones son iguales, y hay algunas en las que cuesta más sacar jugadores, y otras como la de Óscar Alvarado, Fabio Santana y Cristian Díaz en la que se aunaron el trabajo y el talento", ha señalado.



Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, Gabi Alonso jugó en la cantera del club y está a sus 35 años por vez primera al frente del primer filial del CB Gran Canaria, tras entrenar en categorías inferiores de la entidad.



"Como jugador disfruté muchísimo (estuvo a punto de debutar en la máxima categoría con Pedro Martínez) y alargué mucho esa etapa porque me divertía en la cancha. Hubo años en los que compartí la faceta de jugador con la de entrenador, y hoy sigo ligado al baloncesto y viviendo cada partido con mucha intensidad", ha asegurado.



En cuanto a jugadores que cree que pueden llegar al primer equipo a corto plazo, tiene en mente a varios de ellos.



"Algunos ya han estado en pretemporada con el conjunto profesional, como Khalifa Diop, Aleksander Barcelowski, Jovan Klajic y Javi López, y me imagino que son los que más posibilidades tienen de estar arriba, aunque dependerá de muchos factores, entre ellos del trabajo diario", ha dicho.



Alonso también ha afirmado que su conjunto intenta seguir la filosofía de juego del equipo de Liga Endesa que dirige Salva Maldonado.



"Salva ve habitualmente nuestros partidos y existe una conexión entre el primer equipo y la cantera. Intentamos hacer muchas cosas parecidas en ataque y en defensa, para que al final los jugadores que suban estén en el mismo camino y no lleguen despistados", ha indicado.



El propio Gabi Alonso también sueña con seguir progresando como técnico, aunque ha manifestado que ahora mismo solo piensa en su equipo.



"Estoy centrado en trabajar con los jóvenes y en que mejoren cada día. No niego que también tengo ilusión por estar más arriba como entrenador, aunque eso será un premio al trabajo y no es algo a lo que le esté dando vueltas todo el día", ha concluido.