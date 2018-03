Jémez: "No es el resultado que quería el Deportivo ni nosotros"

Paco Jémez, entrenador de la UD Las Palmas, admitió que el empate ante el Deportivo (1-1), que aleja a ambos equipos del Levante y la permanencia, no es el que "quería" ni su equipo ni su rival.



"No es el resultado que quería el Deportivo ni nosotros. Nosotros queríamos ganar y acercarnos al Levante", explicó el técnico, quien aseguró que los dos equipos salieron a por los tres puntos.



No obstante, se mostró esperanzado respecto a las opciones de permanecer en Primera División: "¿Quién te dice que este punto no te da la salvación cuando pasen nueve jornadas? No lo sabemos", respondió cuando se le preguntó si ambos equipos habían hecho un favor al Levante con el reparto de puntos.



Jémez insistió en que si ya fueron "capaces de recortar siete y ocho puntos" al Deportivo y el Levante, aún pueden "volver a hacer" lo mismo en los partidos que quedan.



"Los seis puntos (que le saca el Levante) parecen muchos, pero con la racha de los de abajo no se sabe", abundó el preparador del conjunto canario.



El técnico vio "un partido competido que pudo ganar cualquiera" y en el que ni Deportivo ni Las Palmas jugaron "con miedo".



"Ha estado bien, entretenido", comentó Jémez, quien no tuvo "ninguna queja" para sus jugadores porque se dejaron "el alma" y además dieron "un paso adelante" con el balón en su poder.