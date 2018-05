Carla Suárez: "Vengo a Roland Garros con una ilusión intacta"

La tenista grancanaria Carla Suárez ha señalado desde París, donde compite en Roland Garros, que ha llegado a este segundo Grand Slam de la temporada, "con una ilusión intacta".



La jugadora española debutará este lunes, aunque todavía no tiene horario designado. Mientras, ultima su preparación para debutar en Roland Garros, tras cinco días de preparación específica en París, donde cumplirá su décima participación en este torneo.



"Es el segundo Grand Slam de la temporada y me siento con muchas ganas de competir", señala Carla desde París. "Siempre es uno de mis torneos favoritos, venimos trabajando en buena línea y las sensaciones de los entrenamientos están siendo positivas", ha comentado en declaraciones facilitadas por su gabinete de prensa.



"Debo intentar seguir con la línea competitiva de Madrid", reconoce Carla, que a principios de mes se plantó entre las ocho más fuertes sobre la arcilla de la Caja Mágica. "Física y mentalmente me siento fresca, y el objetivo es ir paso a paso viendo la dificultad de cada partido. Todavía más teniendo en cuenta que estamos en un Grand Slam", ha añadido.



La canaria abrirá su participación ante la croata Ana Konjuh,un primer obstáculo a abordar desde la humildad por Carla. "Es una rival dura, soy consciente de que tira rápido y que viene de lesión. Será peligrosa porque no tiene nada que perder", analiza Suárez.



La presente edición del torneo también marca un momento especial para Carla. Este 2018 se cumplen 10 años de su debut en Roland Garros, su irrupción en el ámbito internacional al plantarse en los cuartos de final procedente de la fase previa siendo apenas una adolescente. "La ilusión sigue intacta como la primera vez que jugué aquí hace diez años", ha dicho.