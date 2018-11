Un futuro de cambio para El Hierro

Amado Carballo, cosejero de Podemos en el Cabildo de El Hierro

Como he dicho muchas veces, nadie dijo que fuera fácil. Y vaya si no lo ha sido.

Desde la oposición en el Cabildo Insular de El Hierro hemos aportado nuestro grano de arena para impulsar un cambio en las formas y modos de gestionar la administración pública.

Pasos en transparencia, administración electrónica y participación ciudadana se han dado durante este mandato especialmente por la insistencia de Podemos en el Cabildo, de este consejero que ha servido de la mejor forma que ha sabido, junto a sus compañeros y compañeras, escuchando a los colectivos, empujando para que esta institución dejara de ser de las más opacas de Canarias y del propio Estado.

Hemos puesto sobre la mesa debates que ninguna otra fuerza política se hubiera atrevido a llevar a la institución insular.

Cuestiones tan básicas como la lucha contra la pobreza en una Isla con la mayor tasa de hogares por debajo del umbral de la pobreza de Canarias; la lucha contra los desahucios de personas en situación de riesgo de exclusión social efectuados por la banca; el debate sobre la introducción de cláusulas sociales y medioambientales en los pliegos de condiciones de los contratos públicos; la transparencia del propio Cabildo y de las empresas y organismos dependientes del mismo; o cuestiones de tanta trascendencia como la declaración de la isla de El Hierro contraria al Tratado transatlántico de Comercio e Inversiones, o la adhesión a la Carta europea por la igualdad de las mujeres y hombres en la vida local.

Llegamos luchando y nos mantenemos en la brega para cambiar las cosas.

Cosas tan nimias como batallar hasta en el Comisionado de Transparencia la posibilidad de acceder a las actas de Gorona del Viento SA, o como exigir el cumplimiento de la obligación de publicar los contratos menores suscritos, o como aplicar la tecnología al trabajo diario de la institución.

Y cuestiones tan importantes como defender nuestros servicios públicos y derechos de las personas hasta sus últimas consecuencias: desde la recogida de residuos, a los servicios socio sanitarios o de protección de nuestro medioambiente; o el cumplimiento de la normativa de accesibilidad, la pulcritud en la gestión de lo público, el respeto de los derechos laborales, el impulso de las renovables y generación distribuida, de la eficiencia energética y un largo etc.

Queda mucho por delante. Queda un gran proyecto de isla por construir. La inteligencia colectiva y la participación ciudadana es y será fundamental en el proyecto de Podemos para El Hierro.

Una isla verde, verdaderamente sostenible, con servicios públicos de calidad y bien dotados, de medios materiales y de personas asegurándolo; una gestión de los recursos hidráulicos que no genere sobrecostes excesivos, que sea más sostenible, que no sirva para aumentar aún más nuestro consumo energético (que ya es de más del 40% del total anual), que no esté al servicio del negocio eléctrico y de la desalación; una política energética que ponga el énfasis en la eficiencia y en la rehabilitación, en la generación distribuida como complemento de Gorona del Viento, en la comercialización de energía 100% renovable incluso con una entidad propia del Cabildo, en un verdadero cambio de modelo; una gestión coordinada de los servicios de recogida y gestión de residuos en la isla, mediante la creación de un consorcio de servicios públicos entre el Cabildo y los tres Ayuntamientos; o la proyección y ejecución de un plan de rescate ciudadano, con el objetivo de llegar a todas esas personas en situación de riesgo de pobreza y de vulnerabilidad social para no dejarlas atrás, especialmente a las personas en situación de dependencia.

Todo esto y mucho más queremos aportar para lograr cambiar lo que los de siempre se han empeñado en mantener de la misma forma, siempre con la misma melodía, al son del insularismo más rancio e interesado.

Todas, unidas, defenderemos nuestros derechos y dignidad tanto en la calle como en las instituciones.

Seguimos.