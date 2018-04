Chapelle Magazine entrevista al estilista palmero Paco Vales

El estilista palmero Paco Vales, que estudia Arquitectura en Madrid, ha concedido una entrevista a Chapelle Magazine. “Ha tenido la oportunidad de moverse entre la gente más relevante de la moda española, pero a pesar de esto nos encontramos con una persona honesta, cercana, humilde…”, asegura la redactora Beatriz Tafaner. “De nuestra profesión siempre se acaba viendo únicamente lo más bonito y glamuroso, pero hoy Paco nos viene a contar que no todo es de color de rosa”.

Paco cuenta en la entrevista que “cuando era pequeño mi madre (la modista Sol Brito) ya se dedica al diseño de moda y eso hizo que siempre me interesara ya que pasábamos mucho tiempo juntos, así que cuando fui creciendo y empecé a involucrarme en proyectos dentro del mundo de la moda ella siempre me apoyó, de hecho ha contado conmigo para colaborar en muchos de sus trabajos”. “Recuerdo concretamente la vez que hicimos una reinvención del traje típico de la isla de la Palma, la cual tuvo mucha repercusión en los medios y tuvimos que lidiar también con la crítica de los isleños que les costó bastante aceptar el cambio, cosa que pasa habitualmente cuando trabajas sobre algo tradicional. Esto nos enseñó muchísimo a ambos y nos unió más aún para querer seguir formando equipo. A mi madre siempre le ha importado muy poco la opinión de la gente con respecto a su trabajo y eso es algo que me ha ido inculcando con el paso del tiempo”, asegura.

Enlace de la entrevista: https://www.chapellemag.com/paco-vales