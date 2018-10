El consejero regional de Obras Públicas niega el sobrecoste en la carretera del norte de La Palma que denuncia Podemos

El consejero de Obras Públicas y Transportes, Pablo Rodríguez, negó este martes que se hayan producido sobrecostes en la carretera C-830 de Santa Cruz de La Palma a Puntagorda por el norte, que Podemos ha denunciado ante la Fiscalía por posibles irregularidades.



Pero 137 meses después la carretera no se ha terminado, denunció el diputado de Podemos, quien aseguró que en La Palma los ciudadanos "tiemblan cada vez que ustedes planifican una carretera".



El consejero de Obras Públicas y Transportes, insistió en que en las obras públicas es legal y usual que haya una obra principal y después de produzcan incrementos por modificados y por proyectos complementarios, de forma que se aumenta el presupuesto inicial.



Lo ocurrido en este caso no es ilegal, aseveró Pablo Rodríguez, quien añadió que no sería legal que la unión temporal de empresas que ejecuta la carretera hiciera la obra sin tener el modificado y la obra complementaria.



El consejero explicó que lo ocurrido en este caso es que se han producido retrasos debido a los recortes presupuestarios en el convenio de carreteras durante la crisis.



El diputado de Podemos Manuel Marrero recordó que en su momento planteó al consejero que reabriera el expediente de esta obra y que si no lo hacía recurriría a la Fiscalía, algo que se ha hecho, y agregó que el dinero público no se puede ir "por las cloacas, sin justificar".



Manuel Marrero criticó que el incremento del gasto se ha producido a pesar de que la obra se ha reducido en un 32%.