Zapata solicita la declaración de Servicio Público para la conexión marítima entre la Península y La Palma

Los senadores del grupo Parlamentario Popular por las islas de Lanzarote, Fuerteventura y La Palma, Joel Delgado, Esther Hernández y Mariano Hernández, respectivamente, han formalizado en la Cámara Alta una moción en la que reclaman al Ministerio de Fomento la modificación del Real Decreto 1516/2007, de 16 de noviembre, que actualmente regula la obligación de servicio público (OSP) de la línea de transporte marítimo entre Canarias y Cádiz para que se incluyan los puertos de Santa Cruz de La Palma, Puerto del Rosario y Arrecife dentro de las obligaciones a llevar a cabo, con un viaje semanal, para garantizar en el tiempo la conexión marítima de esta isla con el territorio continental, informa el PP en nota de prensa.

“En los últimos años y debido a que el concurso se había quedado desierto los puertos no capitalinos dejaron de estar incluidos en el documento licitador como obligatoriedad y pasaron a recogerse como mejora que las navieras podría plantear en sus propuestas, y que así se ha ido sucediendo en el tiempo en los respectivos contratos manteniéndose la línea con las cinco islas siempre sin que dejara de prestarse este servicio. No obstante, los senadores de las islas afectadas, que llevaban tiempo trabajando con el ministerio de Fomento en esta línea, plantean la posibilidad de llevar a cabo la modificación del Real Decreto que actualmente regula este servicio para que las islas no capitalinas pasen a estar incluidas en las obligaciones del servicio y no al arbitrio de los concursantes como una mejora”, señalan.

“En aquel momento, y reconociendo que no era la solución definitiva, y con una coyuntura económica más compleja, pudimos garantizar el normal funcionamiento del transporte marítimo con la Península que era lo que realmente nos preocupaba a todos”. “Como ya dijimos entonces el siguiente paso sería solicitar la modificación del decreto que es precisamente lo que planteamos en esta moción”, aseguran.

Según se recoge en el actual Real Decreto, la comunicación marítima desde el territorio continental está garantizada con todas las islas del Archipiélago Balear, con Ceuta y Melilla, así como con las islas de Gran Canaria y Tenerife. “Sin embargo no están incluidas el resto de islas del Archipiélago, que además de ser un territorio insular tienen condición de regiones ultraperiféricas de la Unión Europea”, concreta el senador popular.

Los senadores del PP han indicado que “aunque el aumento de la actividad económica de las tres islas es más que evidente en la última década no es menos cierto que no alcanza las cuotas que hagan posible la entrada de la competencia como ocurre en las islas capitalinas”. “Por tanto, se hace más necesario que nunca la modificación del actual marco normativo y que las conexiones marítimas con nuestra isla no queden a expensas de la voluntad que expresen las navieras en la ratificación de cada contrato” afirman.

Los senadores del PP confían en que “el actual Gobierno mantenga la sintonía conseguida entonces con el gobierno de Mariano Rajoy y se dé cumplimiento a esta vieja reivindicación con la que se pretende blindar las conexiones y poder garantizar el transporte de viajeros y mercancías y, por ende, el abastecimiento de la isla”.