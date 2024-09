Catalá s’ennuega amb els grans projectes: indefinició en la plaça de l’Ajuntament i oposició veïnal en Pérez Galdós

Dos dels projectes urbanístics més importants que afronta l’Ajuntament de València com són la reurbanització i la renaturalització de la plaça de l’Ajuntament i de l’avinguda de Pérez Galdós estan en el centre de la polèmica des de l’inici del nou mandat per les reticències de l’alcaldessa, María José Catalá, cap a totes dues actuacions, que venien ja encarrilades del manat passat.

En tots dos casos es va dur a terme un procés participatiu en què es van basar sengles concursos d’idees, així com les propostes guanyadores elegides abans del canvi de Govern municipal: Arrels, en el cas de Pérez Galdós, la principal característica de la qual era la transformació del túnel en un aljub, i Re-Natura, en el cas de la plaça de l’Ajuntament, que destacava per l’important increment de l’arbratge i de zones de descans al voltant dels principals edificis.

Catalá, no obstant això, va paralitzar les tramitacions de totes dues actuacions tot just arribar a l’alcaldia per a estudiar-les i, després de mesos recaptant pretesos informes, en tots dos casos ha coincidit a argumentar que no pot portar avant els projectes com estaven concebuts, perquè estaven mal pressupostats o suposarien costos entre dos i tres vegades superiors als pressupostats.

En el cas de la renaturalització de Pérez Galdós, es va basar en un informe de la Universitat Politècnica, segons el qual, assegurava que no s’havia tingut en compte l’estat de l’estructura del túnel que cobreix el col·lector. Adequar-lo per a executar l’aljub suposaria, segons argumentava, un cost important que no s’havia tingut en compte. Per aquest motiu, s’ha apostat per mantindre el túnel obert al trànsit en contra del que demanaven els veïns agrupats en el col·lectiu Fora Túnel, mentre que en la resta de l’avinguda s’ampliaran les voreres i s’afegirà un carril bici, i quedaran dos carrils de trànsit rodat per sentit, però s’eliminarà el carril bus.

L’argument oficial per a descartar el túnel, no obstant això, ha sotsobrat aquesta setmana. Tècnics de la Universitat Politècnica van acudir a la comissió d’Urbanisme, es van desmarcar dels canvis en Pérez Galdós executats per l’equip de Govern i van assenyalar que hi havia opcions més barates per a eliminar el túnel. L’endemà, en una reunió amb els veïns, l’excusa oficial dels regidors d’Urbanisme, Juan Giner, i de Mobilitat, Jesús Carbonell, ja no eren els sobrecostos, sinó que no poden retardar els terminis, perquè perdrien les ajudes europees de quasi 10 milions d’euros.

Una situació molt similar a la que s’ha produït amb el projecte de la plaça de l’Ajuntament. Després d’estar més d’un any paralitzada, Catalá va atribuir el retard al fet que el pressupost del projecte triplica el de l’anterior equip de Govern, motiu pel qual, segons va dir, s’han d’analitzar alternatives. La realitat és que el projecte Re-Natura incloïa dues opcions quant a l’àmbit d’actuació: la que estava prevista, que englobava una superfície de 36.000 metres quadrats, i una altra que abastava més carrers amb una superfície total de 59.000 metres quadrats. L’alcaldessa va utilitzar aquesta segona opció per a justificar un augment imprevist dels costos que no és així.

“Des de Pérez Galdós, fins a la plaça de l’Ajuntament, fins al bulevard verd”, va dir Catalá fa poc. “O siga tot, tot, estava mal plantejat, mal planificat i faltaven informes tècnics”, va insistir en referència a l’anterior etapa de govern progressista. “Això és gestionar malament un ajuntament. És el que m’he trobat. I a mi no em trobaran en una mala gestió”, va dir.

Preguntada si solament es reformularà el pressupost de la reforma de la plaça de l’Ajuntament, la primera edil va respondre: “Ho intentarem. Però és que, quan reformules un pressupost, al final, reformules moltes coses. Quan xifres un pressupost i un nivell de pressupost, també s’ha de replantejar bé el projecte ajustat al seu pressupost”.

El portaveu socialista Borja Sanjuán va criticar el nou intent de Catalá de “confondre i enganyar la ciutadania” amb el projecte de renaturalització de la plaça de l’Ajuntament que va paralitzant des de fa més d’un any. “Com ja va fer amb Pérez Galdós, el Govern de Catalá torna a recórrer a la mentida per a tractar de justificar uns sobrecostos inexistents que, casualment, sempre es produeixen quan governa el Partit Popular”, va dir el responsable socialista.

“L’arquitecte Miguel del Rey va optar per presentar un projecte de la plaça de l’Ajuntament que reduïa l’àmbit a 36.000 metres quadrats que, finalment es va convertir en el projecte guanyador, ja que es va considerar que hi havia carrers en què no calia intervindre, i també que hi havia instal·lacions en bon estat que no calia renovar. Per tant, si s’executa el projecte guanyador del concurs, s’actua sobre 36.000 metres quadrats i no sobre 59.000 metres quadrats, amb què Catalá vol confondre la ciutadania”, va destacar.

De fet, tal com reflecteix el projecte guanyador, l’actuació es planteja sobre 36.000 metres quadrats. “Si multipliquem aquests metres pel cost per metre quadrat de les places de l’entorn del Mercat Central, parlem d’una xifra pròxima a 12 milions, una xifra molt allunyada dels 20 milions o dels 24 que tortuosament esmenten les fonts municipals en un intent desesperat d’enganyar”, va sentenciar.