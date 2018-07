Los opositores que tumbaron un proceso selectivo de TITSA denuncian que la repetición de las pruebas tampoco es legal

El más de un centenar de opositores que tumbaron ante en los tribunales la prueba selectiva para una lista de reserva de conductores en TITSA han presentado un incidente de ejecución de sentencia al entender que la compañía de guaguas del Cabildo tinerfeño pretende repetir este jueves día 26 las pruebas anuladas de un modo que va contra lo establecido en el fallo judicial. En cambio, el sindicato mayoritario en la empresa, Intersindical Canaria (IC) da por buena la solución adoptada por la empresa y espera que sea avalada por la Justicia.

TITSA tiene que reiniciar el proceso desde la prueba del test psicotécnico, es decir, a partir de la fase 2 de la primera etapa, en ejecución de una sentencia dictada el mes pasado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), pero su intención ahora es respetar la puntuación a quienes ya fueron calificados como aptos entonces (el 2 de marzo de 2017), y darles la opción de volver a presentarse o no a la repetición de la prueba, en cuyo caso el resultado obtenido en esta será la válida para esos aspirantes, según explicó a Tenerife Ahora el abogado de los opositores que llevaron el caso ante la Justicia, Tomás Febles, y tal como este martes continúa expuesto en la web de la compañía.

El letrado arguye que esta forma de proceder no ejecuta la sentencia en sus términos, pues la prueba fue anulada por el TSJC, de modo que se debe dar por inválida y no se puede respetar su resultado a quienes ya la aprobaron. "Las notas que deben valer son las de esta nueva convocatoria, y se tendrán que presentar todos de nuevo, no unos sí y los que aprobaron la anulada no", manifiesta el abogado.

A su juicio, la solución que ha planteado TITSA para cumplir el fallo judicial “no la puede aceptar el colectivo afectado, porque han peleado por dos sentencias y lo justo es que se cumpla de forma escrupulosa, no desvirtuado la decisión de los tribunales”. La repetición de estas pruebas está prevista para este jueves 26 de julio en el Aulario General del Campus de Guajara de la Universidad de La Laguna, a las 16 horas.

Febles llama la atención sobre el hecho de que, pese a este litigio judicial, la compañía de transportes pública siguiera adelante, elaborara un listado definitivo y lo haya utilizado para contratar a nuevos conductores, más de un centenar.

El TSJC confirmó en sentencia dictada el 13 de junio una sentencia del Juzgado de lo Social Nº 5 de Santa Cruz de Tenerife el pasado año, recurrida por la empresa pública, que la obliga a repetir el test psicotécnico de la convocatoria que realizó con fecha 29 de enero de 2017 para seleccionar conductores-perceptores y configurar una lista de reserva de contrataciones temporales o, en su caso, indefinidas en esa categoría laboral.

Como ya informara Tenerife Ahora, uno de los argumentos centrales que condujo al fallo contrario a los intereses de TITSA tiene que ver con que la psicóloga que participó en el proceso selectivo (en la prueba de la fase 2, test psicotécnico, con hasta 30 puntos, la máxima puntuación del proceso), la profesional C. L., “recibió el cuestionario” que se utilizó como test psicotécnico, algo que la sentencia considera “relevante” cuando en el proceso de selección interviene un familiar, en este caso C. M., sobrino político de la mencionada psicóloga.

Además, la sentencia del alto Tribunal canario contempla como hecho probado que C. M. “no aparecía en la lista provisional de admitidos y excluidos” del proceso selectivo, “ni constaba que presentara reclamación al respecto, aunque sí aparece en la lista definitiva de admitidos con el nº 280”. Tras la realización de las pruebas de la fase 1 en la primera etapa, “aparece como ‘no apto’; si bien fue corregida la calificación y luego aparece como ‘apto’, en la corrección de errores realizada posteriormente, junto a 11 candidatos más que se encontraban en las mismas condiciones”.

Desde Intersindical Canaria, Carlos Hernández, secretario del Comité de Intercentros de la compañía de guaguas, defendió la forma en que se va a ejecutar la sentencia, porque considera que “beneficia a ambas partes” , a quienes recurrieron la convocatoria anterior y quienes ya aprobaron, porque “obraron de buena fue”, un concepto que utilizó en un sentido jurídico, de modo que confía en que el Juzgado estime que esta solución se ajusta a derecho. A su juicio, “existe no solo el derecho, legítimo, de quienes recurrieron, pero también está el derecho de los que, obrando de buena fe, aprobaron, con lo que para Intersindical la forma en que se está ejecutando la sentencia al repetir el examen se ajusta a derecho y beneficia a ambas partes”. Y añadió que “de esta forma se benefician también los que, aunque aprobaron el test psicotécnico, suspendieron luego la prueba de conducción”.

De lo contrario, advirtió el portavoz de Intersindical, tendría que irse a la calle más de un centenar de trabajadores ya contratados por TITSA a raíz de la selección hecha en su día, y que, contando con los que a su juicio adquirieron el derecho a acceder a esas contrataciones, suman 149.

Por ello, explicó que el sindicato ha pedido a TITSA que en lugar de la prevista creación de una nueva bolsa de empleo, amplíe la existente.

Para Intersindical, un posible nuevo revés judicial con la nueva convocatoria de este jueves crearía una compleja situación para la plantilla afectada, que además acabaría repercutiendo en el servicio público que prestan, y, por tanto, en los usuarios.