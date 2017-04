Miguel Hidalgo: "La Feria Gran Canaria Me Gusta pone en valor los productos de la tierra"

El consejero del Sector Primario y Soberanía Alimentaria del Cabildo de Gran Canaria, Miguel Hidalgo (Nueva Canarias), fue alcalde de la Vega de San Mateo desde 1995 a 2006 y también ha dedicado 25 años de su vida a la empresa privada en el campo del comercio industrial, según reza su perfil en la corporación isleña.

Presentó junto al presidente de Gran Canaria, Antonio Morales, el consejero de Desarrollo Económico, Raúl García Brink y la consejera de Industria, Comercio y Artesanía, Minerva Alonso, y Turismo, Inés Jiménez, la IV Edición de la Feria Gran Canaria Me Gusta que este año ha realizado un despliegue sin precedente para publicitar algo que, según Hidalgo, servirá, entre otras cosas, para poner en "valor a los productos de la tierra". Durante una entrevista con EL Diario Agrícola, el representantes institucional también abordó la situación que atraviesa el sector primario en Gran Canarias y los proyectos que están desarrollando desde su área.

¿Qué ofrecerá la IV Feria Gran Canaria Me Gusta?



En esta feria hay varias consejerías participando de forma muy activa. La parte del sector primario tendrá desde un túnel de sabores, donde estarán los productos estrella como el vino, el aceite, los quesos y demás. Habrán hasta mini catas, con explicaciones para los consumidores. Se trata de poner en valor lo que se está produciendo en Gran Canaria, alimentos agrícolas, ganaderos o pesqueros.



¿Qué aporta al Sector Primario?



Esta corporación lleva gestionando dos ferias. Anteriormente se habían hecho otras dos, pero dejaron de celebrarse y nosotros la hemos recuperado. Con este espacio podemos enseñar a la población y a los visitantes de fuera la diversidad o la variedad que tiene Gran Canaria en sus productos gastronómicos pero también en artesanía o en elementos vinculados al tema turístico. El fin último es que la población isleña tome conciencia para que reclame productos de la tierra cuando vaya a hacer la compra, porque con esta ayuda estará contribuyendo a mejorar la situación del sector primario e incluso a la creación de puestos de trabajo. La intención es que todo esto luego se constituya en la marca ‘Gran Canaria Me Gusta’, para hacer identificativos los productos isleños en cualquier superficie.



¿Cuándo se va a constituir como marca?



Próximamente. Teníamos intención que fuese dentro del marco de la Feria, pero será pasado este evento porque no hay espacio necesario para poder gestionarlo todo.



¿Qué requisitos debe cumplir un producto isleño para ser reconocido con esta marca?



Primero deben ser producidos en su totalidad en Gran Canaria, ya sean alimentarios o artesanales. Es algo similar al sello ‘Gran Canaria Calidad’, donde los productos han seguido unos protocolos determinados para lograr la excelencia. Algunos como el cochino negro o aceites y mieles ya lo tienen. Son alimentos que han hecho un esfuerzo por adaptarse a un protocolo de calidad. Pues con la marca ‘Gran Canaria Me Gusta’ será algo similar. Se hacen unas inspecciones, un seguimiento y una colaboración con el Cabildo para alcanzar ese nivel de calidad que establece la marca.



¿Cual es la situación, a su juicio, del sector en Gran Canaria?



A nivel institucional, la anterior legislatura en el Cabildo de Gran Canaria no era considerada con el sector primario. Para el Ejecutivo anterior era una consejería más, no de primer orden. Nosotros hemos querido darle relevancia, importancia de carácter estratégico, buscando la soberanía alimentaria. Ahora mismo tenemos unos objetivos que estamos desarrollando. Ya tenemos un proyecto de inversiones de 60 millones de euros a través del cual pondremos en funcionamiento el Complejo Agropecuario de Los Corralillos, en Agüimes, lo que va a posibilitar el desarrollo de la ganadería y agricultura de forma exponencial. También estamos tratando de poner hectáreas de cultivo en funcionamiento, triplicando lo hecho por la legislatura anterior. El sector del vino está creciendo. Están habiendo más cabezas de ganado, estamos tratando de potenciar el vacuno autóctono...

El consejero del Sector Primario y Soberanía Alimentaria del Cabildo de Gran Canaria, Miguel Hidalgo. Flickr.





En la actualidad pensar en la soberanía alimentaria en Gran Canaria ¿no es una utopía?



Es verdad que es como luchar contra un titán. Pero también es cierto que muchísimos órganos internacionales, como la FAO, recomiendan que la población de un territorio tenga, como mínimo, más del 50% de producción local. Aquí tenemos cualidades para crecer, tenemos tierra, tenemos agua y tenemos un buen clima todo el año, algo muy bueno para muchas producciones. Además algunos de nuestros alimentos son de gran exquisitez. También tenemos una plataforma de consumidores de 800.000 personas que habitan Gran Canaria. Esto, unido a todos los turistas que nos visitan, que podrían demandar nuestros productos, nos dan argumentos para crecer. Lo que falta es que las instituciones nos pongamos de acuerdo y apoyemos al sector: a los agricultores, a los ganaderos y a los pescadores.

¿Hasta dónde puede llegar la actuación del consejero Miguel Hidalgo para tratar de mejorar el sector primario en Gran Canaria?

Nosotros tenemos que ser realistas en cuanto a las competencias que tenemos. Nos limitamos a acciones de carácter insular. Tratamos de apoyar mucho al sector con la puesta en marcha de tierras en desuso, fomentamos cursos de formación y yo pongo todo mi empeño personal para mejorar el sector primario en Gran Canaria. ¿Cómo? Contando con la gente y hablando con ellos. Tenemos la Mesa de la Pesca, el Consejo Insular del Sector Primario, por ejemplo. Son organismos que tratan de hacer avanzar el trabajo de agricultores. ganaderos y pescadores.



Uno de los principales problemas es la falta de jóvenes que quieren dedicarse al sector primario. Incluso muchos de los que lo hacen, tienen muchas quejas por todos los obstáculos burocráticos que han de atravesar para poder dedicarse, por ejemplo, al cultivo de un producto. ¿Por qué no se agilizan los tramites?

Aún así ha habido una gran demanda por parte de los jóvenes, triplicándose a los años anteriores, para reclamar ayudas y poder llevar a cabo proyectos relacionados con el sector. Esto indica que hay gente joven preparándose para el relevo generacional. También hay que tener en cuenta que algunos fondos provienen de Europa y no se pueden poner en marcha sin toda la documentación requerida. Es verdad que muchas veces se dilatan en el tiempo cosas que deberían estar desde principios de año y eso dificulta mucho la realización de diferentes proyectos.



¿Qué porcentaje de superficie cultivable está inactiva en Gran Canaria?

Aproximadamente y en números redondos, en Gran Canaria existen unas 30.000 hectáreas con posibilidades de cultivarse, de las que sólo 10.000 están cultivadas. Se han ido incorporando unas 300 hectáreas, pero hay que seguir trabajando y para eso está el Banco de Tierra. Aunque es necesario que gente joven ponga tierra en producción.

¿Por qué hay tierra cultivable que no se produce?

En su época se debió al fenómeno turístico. La gente vio en ese sector una manera de ganar dinero más rápido y más fácilmente, sin tanto esfuerzo como exige la agricultura o la ganadería, y muchos abandonaron el campo para ir a la ciudad. La venta de la agricultura de exportación ha descendido, lo que también ha provocado abandono. Esas tierras son privadas. Desde el Cabildo, que tiene también una parte de suelo puesto en el Banco de Tierra, tratamos de llegar a un convenio con los particulares para arrendar o alquilar esas tierras.



La pica del plátano, ¿cómo es posible que se desperdicien millones de kilos de la fruta cada año y no se busque otra solución?

Esto es una cuestión de regulación de precios, de mercado, algo que no justifica que se tiren esas cantidades de plátano. Actualmente hay canalizaciones en diferentes ONG, una opción viable ante que deshacerse de la fruta. Ese producto puede llegarle a muchos ciudadanos.



Los precios de la papa. Muchos agricultores se han quejado de los bajos precios, recibiendo 25 céntimos por kilo, algo que no cubre ni la mitad de los gastos (48 y 50 céntimos). ¿Qué les queda a los agricultores de la papa si no darse por vencidos?

Este tema es complejo. Tiene un precio de mercado muy bajo y los productores reclaman un sueldo digno. Hay que tratar de evitar que la importación de papas sea tan grande, al menos en la temporada de la producción local. También habría que incrementar las ayudas que se le da al sector para compensar el precio final, es decir, que al consumidor le llegue un precio razonable pero que el productor tenga un sueldo digno.

Quesos. Hace poco mantuvo una reunión con el presidente de la Mancomunidad del Norte para desarrollar el producto local de la zona. Una de las iniciativas ha sido ‘la ruta del queso’, que tendrá un piloto de prueba para introducirlo en un proyecto europeo que fomente el turismo rural. ¿Cual es el papel de su consejería?

Nosotros estamos colaborando con la Mancomunidad del Norte para un proyecto europeo específico, que ayude a poner en valor toda su producción de quesos y ponerla en diálogo con otros en muchas partes del mundo. Además, colaboramos también en ver cómo se pueden establecer una serie de rutas turísticas para visitantes que estén interesados en este producto y puedan ver los lugares donde se hace el queso. Tener la posibilidad de vender un producto donde se fabrica es una idea bastante interesante, sobre todo con el queso isleño, un alimento reconocido mundialmente. Nosotros hemos aportado ayudas económicas a los queseros y a los productores con técnicos que directamente van al lugar donde se elabora. También tratamos de recoger la información de los maestros queseros para transmitirla a otras personas. Y estamos fomentando una escuela de pastoreo para que resurja esta profesión en Gran Canaria.

La Denominación de Origen Gran Canaria obtuvo una medalla de plata en el concurso oficial Agrocanarias, la del Tinto Desentido. En Tenerife existió una ruta del vino certificada en España, que se eliminó en 2013, y desde entonces nadie ha tomado el relevo. ¿Por qué no se fomenta una en Gran Canaria?

A través de Turismo están haciendo recorridos para incorporarlos a proyectos de carácter nacional. Nosotros desde la Consejería del Sector Primario también estamos en contacto con la Denominación de Origen y ayuntamientos de la zona vitícola para ver la viabilidad de hacer un recorrido que aglutine todas las bodegas que tenemos desde San Bartolomé de Tirajana hasta Tejeda, incluyendo a las zonas de costa. Estamos trabajando en ese proyecto porque los vinos isleños han tenido una evolución espectacular en los últimos 20 años. Botellas de Gran Canaria que solo se vendían en la isla llegan hasta la Península o el extranjero.

El sector de la pesca de Gran Canaria ha estado en el foco del Presidente de la Federación Regional desde que este asumió el cargo, acusándoles de todo tipo de improperios. ¿Cual es su opinión en este sentido?

Las Cofradías de Gran Canaria tomaron la decisión de irse de la Federación Regional y solo están en la Provincial y eso ha sido una decisión que les ha costado mucho tomar, porque el sector de la pesca en el Archipiélago debe entenderse en conjunto. La actitud negativa, con insultos y descalificaciones, del Presidente de la Cofradía de Pescadores de Canarias a la de Gran Canaria es criticable y denunciable. Además, proviene de una persona que debería buscar la unión y ha fomentado todo lo contrario. Da la impresión, por su actitud, que tiene una fijación personal con los pescadores de Gran Canaria, algo que no ayuda en absoluto a esta actividad. Nosotros no podemos sentarnos con alguien que permanentemente se dedica a criticar a la organizaciones y a la personas que se dedican a la pesca en Gran Canaria. Esto se lo hemos transmitido a las cofradías isleñas, que son ejemplares, con un nivel de organización y de buenas prácticas muy alto. Están constantemente trabajando, reuniéndose y dedicándose a lo suyo.

Las Cofradías de Gran Canaria han reclamado que Fernando Gutiérrez deje de estar al frente de la Federación Regional, ¿no se pronuncia en igual sentido el Cabildo isleño?

Nosotros no hemos hecho un pronunciamiento público porque ahí no tenemos ni voz ni voto, pero sí es verdad que Gutiérrez no representa para nada la posición del sector pesquero, ni la del Cabildo de Gran Canaria en este sentido. Para nosotros es muy incómodo tener a un representante regional actuando de esa manera, hablando como hace de nuestros profesionales. Es inadmisible.



En el sector primario, olvidado y denostado, sin unión no hay voz y para ello se ideó la creación en esta isla del Consejo Insular del Sector Primario de Gran Canaria. ¿Cual es su situación actual?

Ahí están las organizaciones que representan a todo el sector. Es verdad que actividades como la agricultura y la ganadería son de carácter individual y solitaria, pero tienden a unirse y asociarse porque la unión hace la fuerza, compartir experiencias es positivo y el consejo lo propicia. Se está logrando un nivel organizativo bastante importante.



¿Qué opina de la Ley de Suelo?

Yo manifiesto mi rechazo total y absoluto a la posibilidad de que suelo cultivable se urbanice, o se edifique sobre él. Debemos preservar todos los suelos aptos para la agricultura y la ganadería. No pueden venir normativas especulativas ni ambiguas que permitan la transformación de suelos tan importantes para el desarrollo del sector primario.



¿Cual es la relación con su homólogo en el Gobierno de Canarias, el consejero de Agricultura Narvay Quintero?

Tenemos buena relación y bastantes encuentros. Cada mes y medio hemos establecido una reunión en diferentes islas y es una persona accesible y con diálogo. Tenemos nuestras diferencias pero el trato es cordial y estamos haciendo un trabajo conjunto.



Hace poco presentó junto al Presidente del Cabildo de Gran Canaria el Plan Renovagua, ¿podría detallar en qué consiste?



Se trata de ir transformando el uso de energías fósiles por energías renovables. Las diferentes instalaciones que tiene el Consejo Insular de Agua del Cabildo de Gran Canaria dispersas por toda la isla, que son bastantes, tendrán elementos de energías limpias y desplazarán el uso de las fósiles. Ya está iniciado y las inversiones se materializarán este año. Por ejemplo, plantas completas pasarán a depender de placas solares o tendrás sus parques eólicos incorporados.