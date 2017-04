La nueva edición de 'Gran Canaria Me Gusta' triplica su zona gastronómica

La feria Gran Canaria Me Gusta, que se celebrará del 21 al 23 de abril en Infecar, ha aumentado su superficie en 1.500 metros cuadrados en esta edición, además de triplicar su zona gastronómica e incrementar su oferta de actividades, con más de 80 expositores.



El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales (NC), ha adelantado el programa de la feria, que cumple este año su cuarta edición con una oferta que incluye catas comentadas, demostraciones, zona de artesanía, deportes autóctonos, cocina en vivo, folclore, gastronomía, conciertos, talleres infantiles y la participación de los ayuntamientos y del sector primario de la isla.



En esta edición se ha ampliado la superficie, el número de expositores y la oferta al público, "con la intención de potenciar la marca Gran Canaria Me Gusta, promocionar el producto local, fomentar el consumo y la comercialización de la diversidad gastronómica de esta tierra como una manera de hacer llegar a la sociedad canaria", ha señalado Morales.



El presidente del Cabildo ha resaltado además que esta es la primera vez que la feria se organiza dos años seguidos, "con el fin de crear continuidad y consolidar el evento".



El consejero de Desarrollo Económico del Cabildo de Gran Canaria, Raúl García Brink, ha explicado la distribución de la feria, que cuenta con tres pabellones, diez casetas gastronómicas y una camioneta de comidas y que este año, como novedad, tendrá al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria entre los consistorios participantes.



"Para el viernes, día de inauguración, tendremos una agenda vinculada al sector empresarial, con jornadas profesionales que buscan vincular la feria a la generación de negocio, economía y empleo", ha señalado el consejero.



También se aprovechará el transcurso de la feria para "rodar tres microespacios que serán emitidos durante un mes en el Canal Cocina con el objetivo de poner en relieve la gastronomía como atractivo turístico de Gran Canaria y potenciar el valor añadido de la isla dentro de Canarias y en España", ha indicado.



Minerva Alonso, consejera de Área de Industria, Comercio, Artesanía, de la entidad insular, ha recalcado por su parte "la puesta en marcha de un convenio con las grandes superficies de venta alimenticia de la isla" con las que ya se negocia "una señalización y espacio específico para los productos canarios en los comercios", entre otras acciones.



También han participado de la presentación de la feria los consejeros de Agricultura, Miguel Hidalgo, y Turismo, Inés Jiménez, ya que, como ha insistido Morales, "la feria Gran Canaria Me Gusta es fruto del trabajo cooperativo de varias áreas del Cabildo insular".



El horario de la feria gastronómica para el público general será de viernes a domingo de 11.00 a 20.00 horas con un precio de 2,5 euros y gratuita para menores, jubilados, discapacitados y parados.