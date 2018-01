Empresas pesqueras españolas y marroquíes consideran válido el acuerdo entre ambos países

La Comisión Mixta Hispano-Marroquí de Profesionales de la Pesca ha mostrado su disconformidad con las conclusiones del abogado general de la Unión Europea (UE), contrarias al acuerdo pesquero, y ha defendido el valor del protocolo para las respectivas flotas.



Las empresas pesqueras de ambos países -representadas en dicho comité- han difundido un comunicado conjunto en el que rechazan el dictamen del letrado de la UE Melchior Wathelet, quien opinó que el protocolo entre la UE y Rabat no es válido por incluir las aguas del Sahara Occidental.



"La comisión mixta considera que el acuerdo sí garantiza el respeto al Derecho Internacional y a los Derechos Humanos y -puesto que la opinión del abogado general no es vinculante- confía en que el Tribunal de Justicia de la UE adopte una sentencia favorable a la validez del acuerdo", según el comunicado.



Los pescadores españoles y marroquíes se han mostrado también sorprendidos con que el propio letrado reconozca en sus conclusiones que varias de las respuestas a las cuestiones surgidas en el caso contra el acuerdo -impulsado por una ONG- "tendrán ramificaciones políticas".



En este sentido, han señalado que "está fuera de lugar" que el abogado haga valoraciones políticas en sus apreciaciones y no solo jurídicas.



Por otra parte, han solicitado calma a todas las partes, tanto políticos como profesionales, y que se mantengan "el clima de amistad y buenas relaciones existentes hasta la fecha".



También ha pedido que la UE y el país magrebí negocien la renovación del protocolo actual, que vence el próximo 14 de julio.



Desde la comisión han subrayado "la intensa cooperación que mantienen Marruecos y la UE en el marco de la política de vecindad que llegó al país a acceder al Estatuto Avanzado en 2008" y a su juicio el abogado "no parece tener en cuenta la riqueza y la profundidad" de esas relaciones bilaterales".



Los copresidentes de la comisión hispano-marroquí, Omar Akouri y Javier Garat, han asegurado que el acuerdo "ha demostrado ser positivo y fundamental para avanzar en la gestión sostenible de los recursos pesqueros".



En ese sentido, han mencionado la evaluación positiva de la Comisión Europea (CE), que indica que cada euro invertido por la UE en virtud del protocolo genera 2,78 euros de valor añadido para el sector pesquero comunitario.



En su opinión, el pacto contribuye asimismo al desarrollo del sector marroquí, con la generación de mil contratos de trabajo entre 2014 y 2016 por el embarque de marineros en buques comunitarios.



Además, han detallado, la mayoría del apoyo sectorial previsto en el protocolo ha sido asignada a las regiones administrativas de Dakhla-Oued Eddahab y de Laâyoune-Sakia-El Hamra, favoreciendo a las poblaciones locales del sur.



La Comisión Mixta Hispano-Marroquí de Profesionales de la Pesca está compuesta por la Federación de la Pesca Marítima y de la Acuicultura de Marruecos (FPMA), la patronal de armadores española Cepesca y la Asociación de Empresas Importadoras de Productos Perecederos del Puerto de Algeciras (Aimpa).