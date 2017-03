El presidente de la patronal del transporte considera “insostenible” el retraso de la carretera de La Aldea

El lastre que supone para La Aldea de San Nicolás y toda la comarca Norte de la isla de Gran Canaria los reiterados incumplimientos en los plazos de ejecución de la obra para la apertura de la nueva carretera entre La Aldea y Agaete alcanza a todos los sectores de la economía isleña. Y uno de los principales es el transporte de todo tipo de mercancías.

Agustín Espino Flores, presidente de la Federación Provincial del Transporte y a cargo de la empresa de movimientos de tierra Chuvire Servicios, se muestra contundente a la hora de valorar la situación de la carretera de La Aldea, pero también del corredor del Norte: “La carretera de La Aldea, como hombre del Norte, preocupa por lo que afecta socialmente a los aldeanos, pero va unida al corredor del Norte en toda su faceta”.

Espino apunta que “el retraso que lleva el proyecto de la carretera es insostenible, es la gran asignatura pendiente para los grancanarios, porque no se puede tener a todo un pueblo desconectado del resto, el Norte siempre ha estado o ha sido el hermano pobre en el tema de carreteras y lo vemos en todo”. El empresario es franco al admitir que su comarca “no genera la misma economía que el Sur; en otro tiempo el Norte era el que daba de comer prácticamente a la isla pero ahora llevamos un retraso muy importante”.

El presidente de la patronal transportista denuncia que “con la carretera de La Aldea se ha cometido un incumplimiento flagrante de los convenios del Estado para con Canarias, lo mismo que sucede con la lV Fase de la Circunvalación, que tenía que empezarse en 2007 para terminarse en 2011 y no se va a concluir ni en el 2019, nunca entenderé la discriminación que se ha hecho por parte del gobierno del señor Rajoy, que con la crisis se le descuenta en el tema de infraestructuras a toda la España peninsular un 33% y a Canarias un 76%”, resalta.

Espino eleva la vista sobre La Aldea y recuerda que “la puesta en funcionamiento de lo que se está haciendo ahora no es nada más que una parte del proyecto total como es de Agaete al Risco para que de una vez por todas La Aldea quede conectada de verdad al resto de la Isla. El Norte se tiene que manifestar y salir a la calle para pedir lo que en justicia le pertenece. Los transportistas somos los más afectados, ya que no podemos hacer nuestro trabajo y a los aldeanos le cuesta mucho más el vivir en su municipio”.

El empresario recalca que “hay que buscar fórmulas para poner operativa esa primera fase, se hablaba de diciembre pasado pero ya se lleva un retraso considerable, estamos en marzo y no me gustaría pensar que no esté abierta en abril, sería la ruina total para ese municipio. Somos el Norte en su conjunto los que tenemos que levantar la voz para ser solidarios con los aldeanos”, sentencia.