'Calígula', dirigida por Mario Gas, abre la temporada del Teatro Cuyás

La obra Calígula, de Albert Camus, inicia este viernes la nueva temporada del Teatro Cuyás de Las Palmas de Gran Canaria, dirigida por Mario Gas y protagonizada por Pablo Derqui,



El montaje, coproducido por el Festival de Teatro Clásico de Mérida, el Teatro Romea y Grec 2017 Festival de Barcelona, aborda temas recurrentes en Camus como lo absurdo de la existencia, el sufrimiento o la lógica del poder.



Borja Espinosa, Mia Esteve, Bernat Quintana, Xavier Ripoll, Pep Ferrer, Pep Molina, Anabel Moreno y Ricardo Moya completan el reparto encabezado por Derqui de esta obra, que estará en el Teatro Cuyas los próximos viernes y sábado.



Mario Gas ha indicado este viernes durante una rueda de prensa que la obra es tanto una reflexión existencial sobre el ser humano y la dificultad de lograr la felicidad como una visión sobre "la escritura torcida de quienes detentan el poder".



A su juicio, el peligro habitual al abordar el personaje de Calígula es considerarlo un desequilibrado patológico, cuando "no es un loquito, es un hombre afectado por el dolor que entra en una actitud equivocada y siembra el mal".



"Es un personaje que vive a fondo su arbitrariedad", según Mario Gas, para quien tiranos como Calígula se pueden encontrar en la actualidad, por lo que se trata de un montaje muy actual.



La obra ha llegado muy bien siempre al público desde su estreno, y en esta producción ha intentado lograr "una obra nítida, que no esquemática, para que el espectador entienda bien al personaje".



Se trata de "un monólogo a nueve voces, con una voz central en el personaje de Calígula", que encarna Pablo Derqui.



Camus era "un gran pensador y dramaturgo y el principal reto es lograr desgranar los conceptos para que sean escénicos", con el fin de lograr que las ideas logren corporeidad a través de las palabras", ha insistido Gas.



El actor Pablo Derqui ha coincidido en que "la obra contiene muchas ideas y es una reflexión continua sobre el poder, la libertad y la muerte".



"Aborda los límites del poder y la libertad, asuntos que son eternos", y en este caso, Calígula ejerce el poder para demostrar que es libre, mata para liberarse".



Asume que el ser humano es finito y la vida es "un pacto falso", y "acaba negando a la sociedad y a los hombres por un exceso de lucidez, no por locura", de manera que, en vez de convertirse en un salvador, termina siendo un exterminador", según el actor.



En su opinión, "lo perturbador es que se puede entender a Calígula y el sufrimiento del que procede su actitud".



Calígula se basa en los textos del historiador latino Suetonio sobre el legendario emperador romano y es una serie de obras dentro de una sola pieza, cuyo protagonista comprueba, tras perder a su hermana y amante y someter a sus súbditos a toda clase de abusos, que todos los hombres mueren y son infelices.



Camus la escribió en 1939 con la pretensión de que fuera interpretada por el Teatro del Equipo, grupo argelino al que estuvo vinculado en sus orígenes, pero no pudo llevarla a escena hasta 1945 en el Teatro Heberot, donde estuvo en cartel un año.



Entre ambas fechas, pero manteniendo sus líneas centrales, Camus modificó el texto para adaptarlo a los cambios de una época coincidente con la Segunda Guerra Mundial.