La exposición 'El cine en Gran Canaria' muestra recuerdos de rodajes como 'Moby Dick' o 'Los últimos de Filipinas'

La exposición Gran cine. El cine en Gran Canaria muestra desde este martes hasta el próximo 27 de agosto recuerdos de los rodajes que se han realizado en la Isla. Entre ellos destaca la maqueta original de 1,30 metros que utilizaron los carpinteros de la Isleta para construir la ballena Moby Dick de 60 metros de largo y que aparece en la película rodada en 1956 en la costa grancanaria bajo la dirección de John Huston y protagonizada por Gregory Peck.

La muestra ha sido inaugurada este martes por el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, y el gerente de Las Arenas, Luis Rivero, junto a los comisarios, Luis Roca y Marta de Santa Ana. La corporación insular, a través de la Gran Canaria Film Commission y el organismo Espacio Digital, ha aportado piezas del decorado original de diversas producciones, como una tetera, una garita y un caso militar utilizados en Aliados y la cruz que aparece en la iglesia de Los últimos de Filipinas, así como el vestido que lució la protagonista de Palmeras en la nieve en el baile que se rodó en el Gabinete Literario.



La exposición no solo muestra vestuarios originales, atrezo y otros objetos que han participado en los rodajes, sino carteles, fotografías y vídeos que ya forman parte de la historia del cine en la Isla y que los comisarios de esta muestra tardaron más de un año en recopilar.

Inauguración de la exposición 'Gran cine. El cine en Gran Canaria' Flickr Cabildo de Gran Canaria

Homenaje a directores canarios



Las diez aéreas temáticas en las que se divide rinden homenaje a algunos de los directores grancanarios más destacados, como Antonio José Betancor, Félix Sabroso, Dunia Ayaso, Elio Quiroga y María Miró, además de los productores Andrés Santana, que recibió el Goya en 2016 a la Mejor Dirección de Producción, y Adrián Guerra, que logró para la Isla el rodaje de Palmeras en la nieve, y el director y productor vasco Ramón Saldías, que realizó buena parte de sus producciones en Gran Canaria.

120 años de historia



Además, ofrece la oportunidad de conocer los 120 años de historia de la industria cinematográfica en la Isla, lo que está reflejado en el primer “mapping” con las entidades y empresas del sector audiovisual en la Isla realizado por alumnos de la Universidad del Atlántico Medio de Las Palmas de Gran Canarias, que también está expuesto junto a un más de medio centenar de carteles de películas que ha recopilado el coleccionista grancanario Miguel Angel Ibáñez.

Uno de los cuatro Goyas del oscarizado grancanario Andrés Santana, que en la actualidad rueda un documental sobre Pepe Dámaso, o el sillón de Elijah Wood en Gran Piano, cedido por Adrián Guerra, que también ha prestado material de su película Inside, aún sin estrenar, podrán ser contemplados en la muestra y algún que otro curioso y menos agradable recuerdo, como el ensangrentado mono animatrónico de REC 4.



Entre las anécdotas que contó Luis Roca, a todos hizo reír la de Tirma, cuya escena final, en la que los castellanos vencían a los grancanarios prehispánicos, se intentó rodar una y mil veces con extras de Gran Canaria, luchadores de Las Canteras que se dijeron que esa batalla ya la habían perdido una vez y no la iban a perder más, de modo fue imposible rodarla porque no se dejaron ganar. Hubo que rodarla fuera de Gran Canaria, rememoró.



En la exposición no falta tampoco material antiguo como un proyector de cine ambulante por los barrios de la Isla, además de lentes y bobinas de películas de los años 80, así como 400 fotografías, 30 carteles del coleccionista Miguel Ángel Ibáñez y seis horas de metrajes en pantallas situadas entre los expositores con imágenes, por ejemplo, de San Cristóbal en 1927 o de Mesa y López cuando aún era un arenal.

Futuro museo del cine

Parte de este material ha sido recopilado por el Cabildo de Gran Canaria para que forme parte de un posible Museo del Cine de Gran Canaria, un proyecto de futuro para el que ya la Consejería de Desarrollo Económico ha solicitado material a las productoras de las últimas películas, explicó su titular, Raúl García Brink.

Gran Cine. El cine en Gran Canaria cuenta además con la colaboración de Audiovisuales Canarios, además de la de Filmoteca Canaria, la Universidad del Atlántico Norte, los periódicos Canarias ahoray La Provincia, además de Audiovisuales Canarios.