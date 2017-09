Un homenaje a Bernstein y Piazzolla abre el 'Arrecife de las Músicas' en el Auditorio Alfredo Kraus

Iberian & Klaver Piano Dúo abre este sábado en la Sala Jerónimo Saavedra Acevedo del Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria la decimoquinta edición del festival Arrecife de las Músicas. La pareja artística formada por los pianistas Laura Sierra y Manuel Tévar, galardonada con el Primer Premio del Bradshaw & Buono International Piano Competition de Nueva York, interpretará el programa homenaje a Bernstein y Piazzolla.

El concierto inaugural del festival tendrá lugar a partir de las 21.00 horas de este sábado, 23 de septiembre. El Arrecife de las Músicas de este año cuenta con un abono especial que incluye los tres conciertos del programa. Junto a Iberian & Klavier Piano Dúo, Raúl Rodríguez y Razón de Son y Bob Geldof completan la oferta musical de la decimoquinta edición del Festival. También la poesía tendrá lugar en el Arrecife de las músicas de la mano de Lara López, quien presentará su poemario ‘Insectos’.

El 30 de septiembre, a las 21.00 horas, Raúl Rodríguez y Razón de Son subirán al escenario de la Sala Jerónimo Saavedra para presentar su trabajo L a raíz eléctrica. Raúl Rodríguez ha sabido combinar perfectamente en este proyecto antropología, estudio musical, duende y pasión.

La periodista de RNE Lara López vuelve a su idilio con la poesía en el poemario Insectos, que ve la luz en la editorial papelesminimos, y que presenta el 10 de octubre, a las 20.00 horas, en la Sala de Cámara. La presentación contará además con un acompañamiento musical y la entrada será gratuita hasta completar aforo.

El cantante y activista irlandés Bob Geldof, plato fuerte de esta edición, cerrará el Arrecife de las Músicas el 3 de diciembre, a las 20.00 horas, Geldof subirá al escenario de la Sala Sinfónica para presentar su álbum How To Compose Popular Songs That Will Sell y, además, repasará algunos de sus grandes éxitos con The Boomtown Rats.

Arrecife de las músicas, una coproducción de la Fundación Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria y DD&Company Producciones, nace de la estrecha relación entre el Auditorio Alfredo Kraus y el mar. El enclave del edificio invita a imaginar que bajo el escenario hay un arrecife en el que resuena la música que inunda la sala.

Desde hace quince años, músicos procedentes de todo el planeta han desembarcado en Las Palmas de Gran Canaria para mostrar los sonidos de sus países de origen, convirtiendo este festival en un punto de encuentro multicultural en el que descubrir sonidos. Además, es una referencia para los amantes de la música, que cada año disfrutan de los sonidos étnicos del momento.

El festival Arrecife de las músicas cuenta con el patrocinio del Gobierno de Canarias, Canaragua, Riu Hoteles, Grupo Ralons y Cicar.

Como novedad en esta edición, el Arrecife de las músicas contará con un abono especial en el que se incluyen los tres conciertos que componen el cartel, con un precio único de 50 euros.

Las entradas para estos conciertos se pueden adquirir en la taquilla del Auditorio Alfredo Kraus, de lunes a sábado, en horario de 16.00 a 21.00 horas, y en el Teatro Pérez Galdós, de 10.00 a 15.00 horas, así como en las páginas web www.auditorioteatrolaspalmasgc.es y www.auditorio-alfredokraus.com.