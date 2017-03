La chiflada soberbia de los ladrilleros

Pasiones de Servidumbre “Lo único que no decae es el valor moral del dinero, que llega a ser árbitro del sentido de la vida política. La corrupción empresarial es condición constituyente de la corrupción de partidos y gobiernos. Esta última es más desalentadora porque es menos comprendida. Y menos tolerable porque es más evitable. Pues la separación de poderes en el Estado evitaría, en gran medida, que las oportunidades de negocio estuvieran ligadas, como ahora, al favor o la discrecionalidad de los cargos públicos. Y como el poder económico es hoy tan grande y tan concentrado como el gubernamental, ya no cabe la rebelión ciudadana, cual aconsejaba Jefferson, cuandos hombres inmorales están al frente de instituciones inmorales. Nadie tiene tanta riqueza como la que puede generar el favor del Gobierno. De ahí que la corrupción de empresarios y políticos la covierta el Estado de Partidos en un medio de producción, en un modo de acumulación de capital y poder”. (Antonio García Trevijano. Foca Ediciones. Madrid, 2000).

Se trincó la vagoneta

Acababa de bajarme del helicóptero que me rescató del magnífico telele del Teide, después de pasar horas de belingo polar colgado a no sé cuantos metros sobre tapices volcánicos. Que se endiablaron los cables, se fundieron las bielas, se disparataron los alambres, los frenos se calentaron como las pistolas del Coyote y se trincaron las vagonetas. Afortunadamente, mi estrecha relación con Newton impidió que llegara a efecto la ley de la gravedad y que la precipitación al vacío fuera sustituída por pequeños focos tormentosos, granizo y nieve, que apenas aportaron agua a las presas de la escora occidental de este territorio que fue de la diosa Hera, esposa y hermana de Zeus, y que ahora gobierna CC en minoría, sin que se sepa si hay o no incesto de por medio. Aunque ya conocen el tópico: la política hace extraños compañeros de cama, futón e incluso moqueta. Acababa de poner pie a tierra, decía, preso de una motivación fundamental, aunque desconozco si fundamentada: asistir vía internet al Debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria, del que a estas alturas ya han leído todo y más y más y mucho más. No es pues mi intención llenarles el cesto de brevas sino abrevar las reflexiones sobre un tema que me ha parecido realmente escandaloso, un insulto a los poderes Ejecutivo y Legislativo y, más allá, una muestra chabacana, trufada a la Brufau, de falta de respeto a la sociedad que vive en el que fuera mitológico jardín y ahora travesía hacia el secano.

El ictus de marzo

¿Cómo iba a saber yo que, pasado con éxito y sin percances los Idus de los que alertaran videntes romanos y Sheakespeare, iba a correr el riesgo de padecer un ictus de Marzo, al llegarme las trompetas del apocalípsis de la más sorprendente soberbia? No, no podía saberlo. Ni siquiera imaginarlo porque, aunque aún quedan caciques y no pocos, el caciquismo no parece ser la manera más adecuada de expresarse una institución en un sistema de convivencia al que denominan democracia, si bien en realidad es un estado de partidos sin independencia de poderes. No va sin embargo el asunto de Ciencia Política sino de caradura y osadía. Era yo un reportero de calle cuando vi por vez primera a María Salud Gil en la Asociación de Empresarios de la Construcción (lo de los promotores vino después) cuyas cabezas visibles eran el presidente José Suárez Megías y el segundo de a bordo, Jorge Rodríguez, posteriormente un sorianista de pro en el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, lo que no impidió que exactamente el 8 de febrero de 1999 fuera destituído por el panameño mentiroso como teniente de alcalde y concejal delegado de Urbanismo, Infraestructuras, Vivienda, Medio Ambiente y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a causa del trato de favor dado a la empresa de una amiga íntima. Rodríguez le dio a Ecoasa contratos superiores a los 400 millones de pesetas, y esa empresa, a su vez, subcontrató en un porcentaje superior al 50% permitido por la Ley.

Obreros levantando un muro construcción. (DP).

Casualidades de la vida, yo estaba en el despacho del alcalde en el preciso momento en que comunicó a Jorge Alberto que no podría salvarle el cogote, debido al escándalo social, y que tendría que coger puerta. No obstante, después de un descanso para propiciar el olvido de las gentes, volvió de nuevo a los brazos sorianos para seguir su carrera política. Ahora, está en el Senado, porque estando contigo, contigo, contigo, me siento feliz. Pero yo hablaba de María Salud Gil y the first time ever i saw your face. Que la primera vez que vi tu rostro pensé que el sol en tus ojos y la luna y las estrellas eran los regalos que le diste a la oscuridad y a los cielos vacíos, mi amor … Desempeñaba entonces labores de secretaria – en cierta medida su fluir en el tiempo es muy similar al de Pepa Luzardo – convocaba las conferencias de prensa, mandaba notas a los periódicos y te atendía muy sonriente y amable en las peticiones de entrevistas y esas cosas del querer. Pasó el tiempo que pasó cada uno en las cosas que le pasaron y volví a encontrarmela en la prensa con Salud y con María, pero con un pequeño cambio: había llegado a la Presidencia de la Asociación de Empresarios y Promotores de la Construcción de Las Palmas. Y, como tal, no podía desempeñar otro papel que el de presa canario entrenado para el combate al servicio de un sector que había sido fortísimo pero al que derrumbó una burbuja. Cosas de la Física que duelen más en la cartera que en la anatomía.

El 'paseillo' y 'olé'

No voy a descubrir ahora que en todas las sociedades y en todos los sistemas políticos hay poderes fácticos que intentan imponer sus intereses por encima de los intereses de la sociedad civil. Unos ejercen su labor de manera oscurantista, casi al estilo de las sociedades secretas, y otros, menos sofisticados, se atreven con la amenaza pública y la descalificación de las instituciones elegidas por los ciudadanos cuando se acercan a las urnas para participar en lo que llaman la gran fiesta de la democracia , que nada tiene que ver con la Gala Drag ni con crucificar a nadie … al menos, en principio.

Que los constructores y promotores ven que la Ley del Suelo de Clavijo puede no darles todo lo que buscan y le dicen a María Salud que es preciso mover el trasero o, mejor -para no ser acusado de algo de esos muchos algos contra la mujer- hacer tronar los tambores de guerra e intimidar al presidente autonómico en minoría para que pase por encima de quien haya que pasar y apruebe la ley en cuestión, digan lo que digan los grupos parlamentarios opuestos, y si te vi no me acuerdo. Con un lenguaje burdo, irrespetuoso y chulesco, constructores y promotores – la redacción del texto, como el valor en la milicia, se le supone a María de la Salud – dicen muchas cosas que pueden resumirse en confundir los intereses de un sector muy concreto con los de todos los canarios. Del texto , encaminado a poner en marcha las hormigoneras a todo tren caiga quien caiga, parece derivarse un “Canarias es nuestra”, totalmente inaceptable. Es más que obvio que la Salud de María no es muy buena en lo que se refiere a conocimiento de Ciencia Política, porque quien legisla es el Parlamento, no aquellos que, convencidos de que llegan nuevas vacas gordas, vuelven a ver la oportunidad de rebosar sus zurrones modificando los perfiles de barrancos, terrenos, ecosistemas, medioambiente, playas y demás elementos que nadie trajo sino que son regalos de la Naturaleza. Al respecto, Clavijo, no habló en el reciente Debate sobre el Estado de la Nacionalidad del debido respeto que se debe a las instituciones, pero sí señaló que “no sacrificaré la filosofía de la norma para conseguir la unanimidad”.

Fernando Clavijo junto al exministro Soria. (EFE).

Es curioso ver al presidente hablar de filosofía cuando la realidad de los entornos de la construcción está en general bastante más cerca del Derecho. Derecho cambado, por supuesto: Pacuco, Manuel Correa, José Francisco Reyes, Las Teresitas, Auditorio de Tenerife.

Sólo unos ejemplos de los cientos que hay en estos últimos días o semanas para señalar que no bajan muy limpias las aguas como para poner en manos de conocidos impresentables aspectos fundamentales de una región que vive del turismo y que ya ha hecho múltiples disparates, en línea absolutamente contraría al estribillo de esa canción tan escuchada: Turismo de calidad, ¡Yeahhh! . No está nada mal que nos acerquemos a lo que dice el Consejo General del Poder Judicial para apreciar que no es, ni mucho menos, oro lo que reluce en la autonomía canaria, fundamentalmente en lo que a la política se refiere y a su relación con los poderes fácticos presentes y evidentes. El binomio ayuntamiento – corrupción urbanística no es ningún invento: “ El 50% de las donaciones al PP el año en que ganó Rajoy las Elecciones llegó de empresas de las Islas Canarias, la comunidad de España con la tasa más alta de casos de corrupción investigados por los tribunales: 0,9 por cada 100.000 habitantes, según informó el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en junio. El 40% de los ayuntamientos canarios está afectado. Tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, los colosos canarios de la construcción recondujeron sus negocios hacia el turismo. Y es ahí donde ahora se fragua la batalla por la hegemonía de los empresarios del archipiélago ”. Y ya en el tema, no está mal conocer lo que hay arriba en el pico de la montaña. No del Nublo ni del Bentayga. Tampoco del Teide y su telele . No. A otra provincia me refiero.

El ombliguismo autocomplaciente

No lo digo yo, que sí lo digo, sino que todo el mundo – incluido el otro nacionalismo de Nueva Canarias – ha señalado a los versos de Clavijo, luego los versos de CC, luego la poesía de ATI, como basados en un ombliguismo autocomplaciente que no tiene ojos para el presente y contempla el paraíso y las huríes en base a planes hasta a 20 o 30 años vista. Muchos morirán e irán cayendo de las listas de espera y otros acabarán la vida en la pobreza, aunque, según el mejor Alcalde , hablando perfectamente inglés. Habló de bilingüismo en una sociedad en los puestos de cabeza del fracaso escolar y en la cola de la comprensión lectora. ¡Qué clavada la de Clavijo! De quién me espanta su falta de altura política: cree que está sólo en el planeta y que prestándole a Anita, en el más casto sentido del verbo, a Rajoy, conseguirá las migajas del Nirvana. Seguro que desconoce que los mejores analistas prevén para no muy allá un colapso del sistema monetario mundial. Jim Rickards, ex analista del Gobierno USA y de la CIA mantiene que “ la cuestión no es si se producirá un colapso del sistema monetario mundial, sino cuándo. Cada 40 años aproximadamente se produce una caída del sistema monetario mundial, y la última vez que esto ocurrió fue en 1971, por lo que ya llevamos 5 años de retraso. Como en todas las crisis habrá ganadores y perdedores ” afirma Rickards. “ Lo que de verdad importa no es qué ocurra o por qué ocurra, sino posicionarse en el lado de los que ganan dinero como ocurre en todas y cada una de las crisis económicas de la historia de la humanidad ”. Ya veremos en qué quedan las apuestas de CC en minoría y representando sólo al 18% de los votantes canarios, si es que queda CC para entonces.

Sharon Stone en su famosa escena de Instinto Básico. (DP).

Menuda rotonda para un cruce

Todo aquellos que se toman la molestia de leer mis textos – colectivo que yo estimo conforman un abanico que puede estar entre 2 y 23 millones de personas – saben que el cine y la música son constantes indisolubles del vivir que me ha tocado. Y saben también que, aunque me gusta tocar hasta instrumentos, tengo pánico a pulsar temas de los que resulte estigmatizado como foboalgo. Porque, desde que Garzón habló del heteropatriarcado, vivo sin vivir en mi ni en nadie porque me gustas tú y tú y nadie más que tú. Que les quiero decir que hace 25 años, un cuarto de siglo, Sharon Stone descruzó las piernas para volverlas a cruzar , dejando a la vista la ausencia de fina lencería y ese oscuro objeto de deseo que no era oscuro sino rubio en este caso; patidifuso al adicto sexual Michael Douglas, hijo de Espartaco, y agilipollados totalmente a otros pasmas de menor entidad estética y solvencia carismática. Sharon que, ¡porca miseria!, estuvo casada con un periodista que no era yo, siempre fue una preciosidad con un caballaje – mis respetos al feminismo – con un caballaje, digo, muy superior al del Bugatti Veyron W16 Super Sport. Como era de esperar en este planeta que se desertiza aunque aún mantiene extensas áreas húmedas, saltó el escándalo cual puma en elevación arbórea que no se llama José Luis. ¡Ojo! Y que nadie derive del texto que esta mujer no es un ser humano encantador e inteligente. Se equivocaría rotundamente con ese mirar simplón e impropio de un verdadero hombre. Epílogo A quien pueda interesar: Aria para tu soberbia Un día, esa gran vagina que es tu soberbia parirá monstruo saciado del veneno que llevas dentro. Sin cópula ni placer, como enloquecida Mantis te devorará. Y tu dolor será aullido de íncubos empalados que cubrirá los cielos con la crueldad destilada por tu existencia. Para entonces, ya habré olvidado qué significa la palabra piedad. (J.B.P.)