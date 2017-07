ENTREVISTA CON ALEX MEDINA

Alex Medina junto al escritor, dibujante y entintador Michael Joseph "Mike" Mignola, durante el Salón Internacional del Cómic de Barcelona del año 2009.

¿Por qué te planteaste hacer un estudio de esta envergadura para un mercado tan minoritario, como lo es el de los libros teóricos en España?

Cuando empecé a escribir “Héroes de papel y celuloide” fue en 2001, y en aquellos años no tenía mucho conocimiento sobre el funcionamiento comercial de los libros teóricos. Mi motivación para empezar a escribirlo fue tras ver en el cine “X-Men” (2000) de Bryan Singer. Pensé que, si ésta había funcionado, era probable que Hollywood se animase a realizar más adaptaciones de cómics. Lo que sí me sorprende es que han pasado 17 años y no hemos parado de ver películas y series sobre esta temática, incluso se han hecho muchas más de las que jamás imaginé.

¿Qué fue lo más difícil?

Quizá la documentación de los seriales de los años 40 y 50, o de episodios pilotos desechados de los 70. Cuando empecé a escribir el libro, no había demasiada información, salvo si traducías fichas en inglés de la indispensable imdb. A partir de 2005, con la llegada de youtube, sí ha sido posible ver este material para analizarlo con más detenimiento, y se pueden encontrar auténticas rarezas como los seriales de “Blackhawk”, “Congo Bill”, “Batman” y “Superman”, o hasta la adaptación televisiva de la obra musical “Es un pájaro, es un avión, es un avión” que se realizó en un programa norteamericano donde escenificaban obras de teatro, algo parecido a lo que hacía TVE con sus “Estudios 1”.

¿Cuánto tiempo te llevó el proceso de documentación y la posterior escritura?

La primera versión la empecé a escribir en el verano de 2001 y la finalicé un año más tarde. Sin embargo, y ante la imposibilidad de encontrar editorial que se interesase por el proyecto, decidí seguir actualizándolo -algo lógico para evitar que el material quedase desfasado, dada la cantidad de producciones que se fueron sumando con los años, tanto en cine como en televisión. También me resulta curioso que algunos cómics como “The Walking Dead” o “Kick-Ass” ni siquiera se habían publicado cuando empecé a escribir. El proceso de documentación fue una mezcla entre mi propia memoria, junto con la consulta de libros especializados. Con los años, me llegaron a regalar algunos libros que me han sido muy útiles como “W. de Watchmen” (2009) de Rafael Marín, o “Crónica Marvel: Una historia año por año” (2009). Este último es maravilloso, pero no es muy manejable debido a su tamaño. Además de libros saqué información fiable de páginas webs, cómics que me he comprado o he sacado de bibliotecas, y me pasé muchas horas viendo películas y series.

¿Desde el principio pensaste dividir el estudio en varios libros, o fue una sugerencia de la editorial?

En un principio, mi intención era editar un solo volumen, aunque dada su extensión la editorial Applehead Team me sugirió que era mejor separarlo. De este modo, El Volumen 1, publicado el año pasado, abarca las adaptaciones de DC y una parte de las otras editoriales anglosajonas. Desde un principio me planteé solo centrarme en las de imagen real, dado que, si no fuera así, sería demasiado extenso. Para muestra, un botón. Series de animación excelentes, tales como “Batman, la serie animada” constan de 85 episodios y se necesitaría casi un libro aparte, para analizarla como es debido.

¿Qué crees que aporta tu trabajo a lo anteriormente publicado en España?

Aparte de incluir las reseñas de las adaptaciones, también consta una ficha básica de cada personaje o cómic, lo cual sirve para comparar si hay muchas diferencias entre la versión en papel y su adaptación al cine o a la televisión. Al mismo tiempo, no quise discriminar géneros. Pensé que la obra sería más completa y variada si no se tratase sólo cómics de superhéroes, sino que también se incluyesen thrillers como “Camino a la Perdición” (2002) o comedias dramáticas como “Ghost World” (2001). También hay secciones dedicadas a versiones no oficiales, fan-films y sobre proyectos que no vieron la luz, o estuvieron a punto de hacerse, tales como “Superman Lives” de Tim Burton con Nicolas Cage.

Mi intención era que el libro sirviera como guía de lectura y consulta, pero también buscar la manera de dejar plasmadas mis opiniones, aunque sin recurrir a un lenguaje muy técnico.

¿Qué nos puedes adelantar del segundo volumen?

El segundo volumen es probable que salga en 2018 y ya está casi terminado. Consta de un primer bloque dedicado a Marvel -intentaré llegar lo más cerca posible a la fecha de publicación, según se vayan estrenando los nuevos títulos. El segundo bloque está dedicado al resto de adaptaciones anglosajonas de otras editoriales no comentadas en el volumen 1; es decir, IDW, Image o King Features Syndicate y las otras tiras de prensa.

Al mismo tiempo me encuentro finalizando el tercer volumen, que quizá es el más exótico de todos, al centrarme en las adaptaciones europeas, hispanoamericanas y asiáticas. Gracias a youtube, he podido ver algunas películas basadas en cómics de Méjico o Argentina, que son muy poco conocidas para el gran público. Títulos tales como “Kaliman, el hombre increíble” (1972), donde al principio hay un prólogo en el que la voz en off del personaje autoriza al actor Jeff Cooper para que lo interprete en la ficción; la comedia erótica argentina “Las puertitas del señor López” (1988); o la trilogía de “El payo” (1972-75), un western contemporáneo protagonizado por el actor Jorge Rivero -cuya segunda parte incluye interludios musicales con rancheras- se han analizado en este tercer volumen.

¿Algo más que añadir?

Simplemente quisiera dar las gracias a todas las personas que me han ayudado y apoyado en este largo proceso. Espero que los otros dos volúmenes puedan resultar amenos y útiles para los lectores.

© Eduardo Serradilla Sanchis, 2017

© Alex Medina, 2017