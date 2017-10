Antona sostiene que la prórroga de los presupuestos estatales no afectará a las cuentas canarias

El presidente del PP de Canarias, Asier Antona, ha manifestado este lunes que la posible prórroga de los presupuestos estatales no debe afectar a la aprobación de las cuentas canarias para 2018 ya que existe un amplio margen para su elaboración.



Antona, que se reunió este lunes con el comité ejecutivo de la CEOE de Tenerife, ha indicado que el hecho de que ya esté definido el techo de gasto y que se haya desvinculado el Régimen Económico y Fiscal del sistema de financiación autonómica, da ese margen de maniobra para la elaboración de los presupuestos autonómicos.



En declaraciones a los periodistas antes del comienzo de la reunión, el dirigente del PP ha dicho que a pesar de la incertidumbre y de la tensión política es fundamental que Canarias no se deje arrastrar "por la locura" y se continúe con la agenda establecida para elaborar y aprobar los presupuestos autonómicos para 2018, que son fundamentales para el despegue económico y del empleo en Canarias.



Ha recordado que su partido ha ofrecido al Gobierno canario su apoyo para elaborar estos presupuestos pero bajo tres condiciones y la primera de ellas, ha dicho, es que deben apuntalar servicios básicos como la sanidad, la educación, las políticas sociales y la lucha contra el desempleo.



La segunda condición, ha agregado Antona, es que deben apoyar a los sectores productivos que generan riqueza y empleo en Canarias y la tercera es que el debate presupuestario vaya acompañado de un debate sobre la reforma fiscal.



Sobre este último aspecto, el presidente regional del PP ha indicado que el primer objetivo es modernizar el sistema fiscal canario y después abordar el IGIG y el tramo autonómico del IRPF.



De lo que se trata es aliviar la presión fiscal sobre los ciudadanos y devolverles el esfuerzo que han realizado para que puedan consumir, gastar y ahorrar.



El dirigente del PP ha señalado que se debe crear una comisión bilateral con el Gobierno de Canarias para profundizar y trabajar en los presupuestos para el próximo año y de este órgano por parte del PP estarán la secretaria general de este partido en Canarias, María Australia Navarro; el funcionario Agustín Gutiérrez, la diputada regional Luz Reverón y el senador Jorge Rodríguez.



Antona ha insistido que la prórroga del presupuesto estatal no debe afectar a Canarias ya que se existe un amplio margen para elaborarlo.



Se ha referido al informe de la Comisión Nacional del Mercado de Valores que cuestiona la gasificadora del puerto de Granadilla y al respecto ha considerado que se trata de una mala noticia ya que todo lo sea poner "palos sobre las ruedas" del desarrollo energético es negativo para las islas.



Ha afirmado que habrá que esperar cual es la respuesta del Gobierno y del Cabildo de Tenerife en defensa del proyecto.



El presidente de la CEOE tinerfeña, José Carlos Francisco, se refirió a las reclamaciones empresariales de modernización del sistema impositivo, de la reforma de la administración y de la simplificación de la legislación del territorio y urbanístico para desbloquear inversiones.



Ha reconocido que la incertidumbre existente es "mala consejera" ya que las decisiones empresariales suelen ser prudentes y ante una situación como la actual, los empresarios prefieren esperar.



No obstante ha señalado que el país tiene pujanza y la economía crece aunque también ha recordado las declaraciones del ministro de Economía referidas a una ralentización económica.