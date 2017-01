Cardona arremete contra Antona por favorecerse de su cargo para silenciar otras opciones de liderato en el PP

El exalcalde de Las Palmas de Gran Canaria Juan José Cardona ha anunciado este miércoles que pugnará por ser el próximo presidente del PP en Canarias con el propósito de hacer del suyo un partido "en el que realmente que todo el mundo se sienta cómodo" y "fortalecer la democracia interna"



Cardona se ha marcado esos objetivos por opina que su organización no debe trabajar en el futuro "desde un liderazgo individual, sino desde un esfuerzo en equipo", según ha precisado al confirmar en rueda de prensa su decisión de disputar a Asier Antona el liderazgo regional del PP, que ha subrayado que es "firme".



El exalcalde no ha querido, en todo caso, opinar sobre la gestión de Antona al frente del PP, ni sobre cuáles son las principales diferencias de planteamiento político que le han llevado a querer disputarle el puesto en el próximo congreso autonómico del partido.



No obstante, ha aclarado que ha dado a conocer ya su propósito, que pensó en anunciar más adelante, por entender que Antona estaba tomando "ventaja" frente a sus posibles adversarios "utilizando su condición de presidente del partido", en tanto que instaba a los demás a "estar quietos y callados". "Eso no me parece justo", ha afirmado.



Al respecto, el dirigente popular ha relatado que, en una reunión del partido celebrada días atrás, Asier Antona "pidió que hasta la celebración del congreso nacional no se hiciera ruido en relación a la presentación de candidaturas, pero el domingo por la noche él anuncia el inicio de una campaña recorriendo municipios e islas", algo que, a su entender, no era consecuente con esa demanda.



Ya que esa es "una campaña que tiene todos los ingredientes de estar dirigida a trabajar por su candidatura como próximo presidente del PP", ha destacado Cardona.



"Eso me parece injusto y es la razón por la que yo he tomado la decisión de anunciar mi candidatura en este momento, y no después del congreso nacional", ha apostillado.



Pese a todo, Cardona ha asegurado que "no le gustaría, de verdad, presentar esta candidatura en términos de confrontación".



En esa línea, ha pedido "no dramatizar" en relación a su iniciativa, aunque "no sea lo habitual" en el PP. "Si esto ocurriera en cualquier otro partido diríamos que es un ejercicio democrático", ha dicho, antes de añadir que desea que "los afiliados elijan a la persona que consideren más adecuada" para liderar el partido.



"Porque, al final, cuando basamos la política en un excesivo individualismo, eso tiene cosas positivas pero tampoco es un modelo que yo creo que debamos consagrar", ha agregado.



Preguntado por si tiene expectativas de lograr su objetivo de presidir el PP regional, Cardona ha aclarado que ha decidido anunciar su candidatura "después de constatar que puede disponer de adhesiones y apoyos" de otros miembros del partido, aunque sin precisar nombres.



Lo que sí ha especificado el exalcalde, que ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa convocada inicialmente para hablar de la actualidad municipal en su calidad de portavoz del PP en la oposición del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, es que con quienes no ha hablado todavía de sus propósitos es con Antona y con el anterior presidente regional, José Manuel Soria.