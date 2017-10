El Gobierno canario sostiene que el plan de lucha contra la pobreza "será de todos o no será"

El segundo plan canario contra la pobreza "será de todos o no será", ha asegurado este viernes el comisionado de Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza, Santiago Rodríguez, quien ha insistido en que para su elaboración es preciso el consenso tanto de administraciones como de partidos y organizaciones.



El comisionado, que ha comparecido en comisión parlamentaria a petición de los grupos Nueva Canarias, Popular, Socialista y Nacionalista para hablar de cuestiones como su estrategia de inclusión social, ha asegurado que hacer un plan de "corta y pega es de mediocres y no sirve" para nada.



Más de la mitad del éxito del plan radica en la participación de todos los agentes, ha aseverado.



Por ello, Santiago Rodríguez ha afirmado que trasladar ahora un plan al Parlamento de Canarias sería un error porque en su elaboración no habrían participado todas las organizaciones, administraciones y partidos.



El comisionado ha aceptado los datos de pobreza hechos públicos recientemente, entre otros motivos porque son oficiales, y se ha mostrado convencido de que la situación es reversible, pero siempre y cuando "todos" trabajen en la misma dirección, y ha añadido que tiene propuestas, que ha recogido de los diputados.



Las propuestas las ha recopilado en dos tomos y ha señalado que tiene perfilado un análisis sociológico para hacer el plan, y ha afirmado que no se ha retrasado en su labor, pues si bien la figura del comisionado se creó hace cuatro años ha recordado que el pacto de gobierno se rompió y el ocupa el cargo desde meses después, por lo que no puede hacerse responsable de lo ocurrido antes.



Santiago Rodríguez ha hechos esas afirmaciones después de que desde el grupo Popular la diputada Josefa Luzardo, entre otras cuestiones, cuestionase la figura del comisionado, y desde Nueva Canarias Luis Campos reconociese que si bien todos son responsables de la situación, unos, los que gobiernan, lo son más que los otros, los que están en la oposición.



La diputada del grupo Socialista Teresa Cruz ha indicado que las respuestas tienen que proceder del gobierno, mientras que María Elena Luis, del grupo Nacionalista, ha dicho que la mala situación se debe sobre todo a las especificidades de Canarias, con una economía muy dependiente de los sectores turístico y de servicios.



La portavoz de Podemos, Noemí Santana, ha denunciado que la mala situación está favorecida por decisiones como salvar a los bancos en lugar de a las personas, y Melodie Mendoza, del grupo Mixto, reclamó medidas urgentes para luchar contra la pobreza y que no se demore más el plan.



Durante la comparecencia parlamentaria el diputado de Nueva Canarias Luis Campos ha destacado que el problema de la pobreza en las islas tienen carácter estructural, y ha responsabilizado al gobierno canario por no actuar antes.



Teresa Cruz, del grupo Socialista, también ha dicho que la pobreza tiene carácter estructural en las islas y ha reclamado medidas como políticas de empleo y para cubrir las necesidades de las personas más necesitadas.



La diputada del grupo Nacionalista María Elena Luis ha manifestado que el hecho de que sea un problema estructural no significa que dejen de aplicarse medidas coyunturales.



El comisionado Santiago Rodríguez ha señalado que la pobreza es un problema que afecta a todos los países y se puede revertir, pero si se actúa de forma conjunta y se destinan recursos económicos.



Santiago Rodríguez se ha mostrado al final de su intervención con la "ligera impresión" de que es posible "generar ilusión" para enfrentarse al problema "más sangrante" que tiene la sociedad.