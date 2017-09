El Gobierno admite que "Canarias tiene un problema" con la depuración y el saneamiento de aguas

El consejero de Agricultura, Ganadería y Aguas del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, ha reconocido que las Islas tienen un problema derivado de la anticuada red de saneamiento y depuración de aguas, aunque insistió en que se extiende a todo el ciclo integral del proceso. Además admitió que el Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) tiene "poco" dinero destinado a tal fin, por decisión de los propios cabildos y ayuntamientos.

"Tenemos un problema en el ciclo integral del agua en Canarias y debemos acometerlo, pero no podemos hablar solo de depuración, sino de la totalidad ciclo del agua y de la maraña administrativa de competencias, pues el saneamiento es competencia de los ayuntamientos y la planificación hirdrológica y la depuración es de los cabildos", afirmó.

Un problema que Quintero ha cifrado en 1000 millones de euros para invertir en renovar las infraestructuras que sufrieron los "brutales recortes" aplicados por el Gobierno de Mariano Rajoy desde el año 2011 y que tampoco se subsanan con el Fdcan, pues las "prioridades" de cabildos y ayuntamientos han ido en otra dirección.

Por tal motivo, "desde el Gobierno, con el censo de vertidos y el informe de Audiencia de Cuentas, hablaremos con todas las administraciones para invertir en los próximos 12 años" y renovar una red que, cuando se planificó "no contaba con el incremento de la población a 2 millones y con la llegada de 16 millones de turistas", lo que ha posibilitado que muchas corporaciones municipales no hayan "podido asimilar" presupuestariamente la renovación de sus infraestructuras.

Estas explicaciones no han satisfecho a la diputada conservadora Águeda Montelongo (PP), para quien la inacción del Gobierno a la hora de permitir vertidos sin tratar al mar, lo que ha provocado sanciones de la Unión Europea, "pueden suponer un delito ecológico".

Gran cloaca

"En la Ley están bien claras las competencias, no es cierto que sea algo difuso y si un vertido es contaminante, quien debe suspenderlo es el Gobierno de Canarias", dijo Montelongo. "¿Qué pasa, que como las aguas residuales no depuradas no se ven, no son farolas o carreteras, ni dan ni quitan votos y por eso no se hace nada?", remachó.

La diputada conservadora pidio a los miembros del Ejecutivo que "reaccionen", porque "me resisto a que haya dinero en el Fdcan y se prefiera invertir en carreteras y farolas", máxime cuando "estamos poniendo en riesgo el futuro de nuestra tierra".

"De nada sirve invertir en I+D+i si lo que va por debajo, como no acomete porque no se ve, convierte nuestro mar en gran cloaca", concluyó.