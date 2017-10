El PP cierra un acuerdo con CC para apoyar los presupuestos canarios para 2018

El presidente del PP de Canarias, Asier Antona, ha anunciado este jueves el principio de acuerdo alcanzado por su partido con el Gobierno de Canarias (CC) para apoyar los presupuestos autonómicos para 2018.



Antona, en rueda de prensa, ha manifestado que tras unas negociaciones de "muchísimos días, intensas pero discretas", se ha alcanzado un acuerdo que será suscrito este viernes por los portavoces parlamentarios de Coalición Canaria y Partido Popular.



El dirigente del PP ha indicado que el Gobierno de Canarias ha aceptado las condiciones de su partido, lo que ha permitido, ha dicho, que los 416 millones del fondo de competitividad vayan destinados a los servicios públicos fundamentales y que se produzca "un alivio" fiscal para los ciudadanos y las familias de unos 120 millones de euros.



Antona ha aclarado que el acuerdo se limita "única y exclusivamente" al presupuesto y no condiciona el apoyo al Gobierno de Canarias en otros asuntos.



Para el también presidente del grupo Popular, las cuentas públicas son imprescindibles para apuntalar el crecimiento económico y generar empleo y ha recordado que entre las condiciones que su partido impuso al PP se encuentra priorizar el gasto en sanidad, educación, servicios sociales y en políticas para luchar contra el desempleo.



Otra de las condiciones era apoyar a los sectores productivos y poner en marcha un programa de alivio fiscal para las familias y los ciudadanos.



Ha agregado que "ante la situación de inestabilidad por el desafío independentista catalán" se precisa certidumbre y estabilidad que es, ha añadido, lo que necesitan los agentes económicos.



Aunque no quiso adelantar detalles del proyecto de presupuestos que será aprobado el lunes por el Consejo de Gobierno, Antona sí ha puntualizado que se trata del presupuesto más expansivo que ha tenido Canarias desde la crisis económica, y ha atribuido este hecho no solo a la mejora de la economía y de la recaudación sino también a los acuerdos adoptados con el Gobierno de España.



Como ejemplo ha citado que para los servicios públicos fundamentales irán destinados los 416 millones del fondo de competitividad, de los que 230 millones irán para sanidad y un plan de choque contra las listas de espera.



Educación contará con cien millones más, lo que, ha dicho Antona, sitúa la inversión en educación en el 3,7% del Producto Interior Bruto, cerca del objetivo del 5%.



Asimismo ha destacado que parte de este fondo irá destinado también a aumentar los presupuestos para luchar contra la pobreza y mejorar los servicios sociales.



Respecto a la reforma fiscal, el presidente del PP ha dicho que el programa permitirá un alivio fiscal de 120 millones de euros a través de rebajas en el Impuesto General Indirecto Canario y el tramo autonómico del Impuesto sobre las Personas Físicas.



Aunque ha manifestado que no es la reforma fiscal que le gustaría, ha puntualizado que se trata de un paso "cauto" ante la situación de incertidumbre que se vive por Cataluña.



Sobre el IGIG, ha adelantado que bajará del 7 al 5% en servicios como la telefonía fija y móvil así como el que deben pagar los jóvenes menores de 30 años por la adquisición de una vivienda.



Otra de las medidas de alivio fiscal relacionadas con el IGIC establece que los autónomos y las pymes que no tengan ingresos superiores a los 30.000 euros anuales quedarán exentos de pagar este impuesto.



En el tramo autonómico del IRPF, Antona ha señalado que hay medidas novedosas como deducciones para las familias más desfavorecidas por gastos de guardería, por discapacidad o por medidas relativas a eficiencia energética.



Antona ha asegurado que todas las medidas relativas al IGIC entrarán en vigor el 1 de enero de 2018 y ya en la declaración del IRPF se notarán las nuevas deducciones.



El presidente del PP ha afirmado que por primera vez se pone en marcha un plan de internacionalización empresarial con ficha financiera y se establecen ayudas concretas para los autónomos y para aquellos que quieren comenzar un negocio.



Asier Antona ha insistido en que este apoyo presupuestario no cambia la posición crítica que tiene su partido sobre la gestión del gobierno de Coalición Canaria y ha advertido de que cualquier modificación presupuestaria que se produzca durante el trámite parlamentario tiene que ser negociada con el PP.



"Esto no ha sido un cheque en blanco" ha afirmado Antona quién ha reiterado que su partido será muy exigente con la gestión de los recursos y ha apuntado que durante la tramitación parlamentaria su grupo todavía "tendrá mucho que decir".