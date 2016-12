Patricia Hernández anuncia que Canarias ya no tiene lista de espera de menores dependientes

La vicepresidenta y consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Patricia Hernández, ha anunciado este jueves que Canarias no tiene lista de espera de menores dependientes.



Patricia Hernández, en un comunicado, ha señalado que no queda ningún menor en Canarias sin la valoración que le corresponde por la Ley de Dependencia, después de que el Gobierno haya puesto en marcha desde el pasado mes de octubre un plan de choque para atender a todos aquellos menores que hubieran solicitado la valoración.



La vicepresidenta ha detallado que han sido valorados aproximadamente 200 menores en Canarias, al tiempo que ha recordado que cuando llegó al Gobierno los datos mostraban "cifras alarmantes".



Existían 13.000 solicitudes atendidas frente a 16.500 sin atender, ha señalado Hernández, quien ha celebrado que en esta legislatura se ha comenzado a revertir la situación y por primera vez hay más personas dentro del sistema que esperando a ser atendidos.



Asimismo, ha resaltado el trabajo hecho por el equipo de dependencia, que ha permitido que el compromiso con los dependientes se materialice en la mejora de sus condiciones de vida y de sus familiares.



Ha explicado que desde la Dirección General de Dependencia y Discapacidad se articuló en los dos últimos meses del año un plan de choque con los menores dependientes.



La atención a los menores con especial prioridad se viene llevando a cabo desde el mes de mayo del 2016, pero es en octubre cuando se diseña un plan de choque y atención excepcional para atender a todos aquellos menores que hubieran solicitado el reconocimiento, ha agregado.



También ha comentado que en este plan se han centrado los esfuerzos en tramitar los Programas Individuales de Atención (PIA), la asignación de Prestaciones Económicas para Cuidados en el Entorno Familiar, así como Servicios de Promoción y Prevención de la Autonomía Personal y Centros Ocupacionales para mayores de 18 años.



"A dos semanas de cerrar el año, no queda ningún menor de edad en la Comunidad Autónoma Canaria sin valorar, con la excepción de los que entren por registro de entrada en estos días que serán tratados con la misma prioridad y celeridad", ha manifestado.



Además, ha detallado que para conseguir "este magnífico resultado" se establecieron varios grupos de trabajo formados principalmente por trabajadoras sociales de la Dirección General que se distribuyeron los diferentes expedientes de los menores y se trasladaron a las islas menores en diferentes ocasiones para conseguir la valoración de todos los menores canarios.



El procedimiento se divide en dos momentos fundamentales, por un lado, el reconocimiento del grado de dependencia del menor y por otro, el plan individual de atención.



En este sentido se ha prestado especial atención a la prestación económica para cuidados en el entorno familiar siempre y cuando se reúnan los requisitos establecidos en la normativa legal vigente, entre ellos la idoneidad del cuidador no profesional, con la finalidad de dotar a las familias de recursos económicos destinados a satisfacer la necesidad de especial atención a los menores con reconocimiento de la situación de dependencia.