Podemos apuesta por un Gobierno en minoría del PSOE y ASG se apunta a dialogar

Podemos ha planteado este lunes al presidente de la gestora regional del PSOE de Canarias, José Miguel Rodríguez Fraga, la propuesta más novedosa para finiquitar la 'era Clavijo' en el Gobierno regional: un gabinete "progresista" en minoría, liderado por los socialistas "y con el apoyo desde fuera" de la fuerza morada, el Partido Popular (PP) y Nueva Canarias (NC).

Un planteamiento que Fraga ha oído directamente por boca de la secretaria de Organización de Podemos, Concepción Moreno, y la portavoz parlamentaria, Noemí Santana, en la reunión que han mantenido para seguir analizando "la pulsión de cambio" político en las Islas.

Para Monzón, Canarias está "en una situación de cambiar el status del Gobierno de Canarias", con un presidente que se mantiene en su cargo "sin tener el respaldo del Parlamento, que es el que lo elige", por lo que la formación morada va a trabajar para "crear condiciones para un cambio".

"Desde Podemos no entendemos el cambio si no es progresista y suponga un giro en las políticas que se han venido implementando en las Islas. Seguimos diciendo al PSOE que es el momento para presentar una moción de censura sin el PP en el Gobierno, que estaría gobernando en minoría con todos los grupos apoyándolo, que suponen más apoyos que los que tiene ahora el presidente", insistió Moreno.

Complejidad

Una propuesta que el PSOE, dice que estudiará porque sigue instalado en hacer "una reflexión" para "no hacer las cosas a tontas y a locas", pues la opción puesta sobre la mesa por Podemos "crearía una situación de complejidad" y Fraga no apuesta por que la censura "sea para hacer una situación peor", pues "cambiar una inestabilidad por otra, como que no".

"No estamos obsesionados, ninguno, con la moción de censura, es una posibilidad que no está descartada pero que tiene que estar bien construída y consolidada, y primero hay que hacer el camino para ver si es viable", insistió Fraga.

El presidente de la Comisión Gestora del PSOE de Canarias, José Miguel Rodríguez Fraga (i), saluda al diputado del Grupo Mixto, Casimiro Curbelo, durante la reunión que mantuvieron en el Parlamento de Canarias. EFE/Ramón de la Rocha

Una vereda marcada por el diálogo a la que se ha sumado, a petición del presidente de la gestora regional del PSOE, el líder de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, porque "la oferta es abierta, sin concreciones, pero tiene interés porque se trata de hablar de los muchos e importantes temas que afectan a los canarios".

"ASG no apoya a personas, en todo caso apoya a proyectos e ideas para Canarias, defendemos los intereses de La Gomera y de un proyecto de Canarias cohesionado de todas las islas y que tome en consideración a las que tienen una dimensión geográfica menor y una problemática distinta que las capitalinas", dijo Curbelo.

Un diálogo, por tanto, condicionado (porque "no se puede estar en misa y repicando") al reparto de los fondos del Plan de Desarrollo de Canarias (Fdcan), la reforma del Estatuto o del sistema electoral, asuntos en los que ASG está más cerca de lo que defiende CC que el PSOE.

Al respecto, Fraga ha insistido en que "quien garantiza la cohesión es el Gobierno y Parlamento, dos instituciones que asisten a una intención de desmantelamiento y de descrédito", propiciada por las actuaciones recientes del presidente Clavijo.

"Recuperar el crédito de esas instituciones es la vía en la que todos vamos a trabajar muy activamente", dijo Fraga.

Ni personas ni siglas

"Se me ha llamado para dialogar sin precisar nada, no quiero hablar ni de personas ni de siglas, sino de proyectos para Canarias basados en los asuntos que preocupan a los canarios", insistió Curbelo.

Por eso, Curbelo ha querido dejar claro que su apoyo al Gobierno de Clavijo "no es incondicional", pero ha recordado que hasta ahora comparten la visión sobre cómo se debe cohesionar Canarias. O como dijo en el pleno sobre la crisis política, ASG apoya "el espíritu" del actual Gobierno de Canarias, por lo que todos los partidos deben explicitar sus ideas sobre el sistema sanitario, el reparto del Fdcan o la política medioambiental.

Al respecto el líder provisional del PSOE dijo que "respetamos la autonomía de cada uno para tomar sus decisiones y dar cuenta de ellas, pero creo que Curbelo tiene predisposición a entrar en la dinámica de la pulsión de cambio instalada en la sociedad"

"Puede haber un espacio de diálogo, pero de lo que se trata es de responder a los ciudadanos y estoy dispuesto a hablar y dialogar solo para buscar fórmulas que interesen a los canarios", concluyó Curbelo.

"En el PSOE hemos sido constructores de esa Canarias cohesionada que es muy fácil de disgregar, y vamos a seguir trabajando por una Canarias unida y fuerte", contestó Fraga.

Desalojar a CC

Podemos comparte con el PSOE, según Santana, "el deseo de desalojar a CC" del Ejecutivo al ser la fuerza política responsable "directa" de la "situación económica y social por la que está atravesando Canarias".

"Se pudo comprobar en el último pleno que tenemos a un presidente que se presentó a la investidura con un programa que ya no existe y con unos apoyos que ya no tiene, por lo que vamos a trabajar conjuntamente todas las fuerzas políticas que estamos de acuerdo en que hay que sacar a CC de este Gobierno", concluyó la portavoz parlamentaria.

Un gobierno liderado por el PSOE en solitario, "pero con un respaldo suficiente y mucho mayor" que el que tiene Clavijo "con los 18 diputados de CC y, en el mejor de los casos, 21 si se suma el Mixto".

Y es que para Santana "hay bastante sintonía" incluso con el PP, con el que la formación morada coincide en asuntos como la necesaria reforma electoral o la modificación de la financiación autonómica aunque ideológicamente les separe otras cuestiones, como la política social o económica.

"Hay mimbres para hacer el cesto; sin pausa, pero sin prisa", concluyó el dirigente socialista tras culminar la ronda de consultas con todas los grupos parlamentarios de la oposición.