Román Rodríguez a Fernando Clavijo: “Es usted un rompepactos y un picapleitos”

El portavoz de Nueva Canarias en el Parlamento autonómico, Román Rodríguez, ha iniciado su turno en el Debate sobre la Nacionalidad Canaria aclarando que no llegaba para hacer propuestas, sino para “evaluar y discutir” el trabajo realizado por el Gobierno en lo que va de legislatura, aunque con 40 minutos de turno de palabra iba a ser “insuficiente para analizar todos los problemas que tiene esta tierra”.

Tras analizar el contexto internacional actual, citando al brexit, el ascenso de la derecha xenófoba en Europa, la globalización y la llegada de Trump al Gobierno de Estados Unidos, Rodríguez ha afirmado que en Canarias hay poco que contar sobre cambios o evolución. “Las cosas que van bien aquí son las que no dependen de este Gobierno, como el número de turistas, que incluso subieron cuando había un Gobierno de funciones en España”.

Rodríguez ha criticado la tendencia de Fernando Clavijo a “hacerse la foto” y “salir en los medios” cuando en realidad hay poco detrás de la fachada, y citó el caso de la reciente visita de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. “Dice que ha consolidado las ayudas al transporte en el 50%, pero eso es un logro de hace 10 años”, ha añadido.

Respecto al REF, el portavoz de Nueva Canarias ha afirmado que tal vez haya sido un error no haber presentado un proyecto de ley al respecto. “Ya nos contará [dirigiéndose a Clavijo] qué se ha acordado cuando el texto llegue de Madrid, porque no nos ha contado nada, aunque confío en que se haya respetado lo que se acordó en este Parlamento”, ha añadido. Sobre la negociación del REF con Madrid, Rodríguez ha dicho que está bien tener un nuevo régimen, pero “sin mitificar, porque solo será eficaz si el gobierno de turno se compromete a cumplirlo”.

Ataque directo contra Clavijo

Tras diez minutos de discurso, Rodríguez se ha referido al pacto de gobierno roto entre CC y el PSOE. “Es usted un presidente bronquista, enfrentado, que no ha hecho ruido sino una escandalera”, le ha espetado a Clavijo. “Ya se lo decíamos: ustedes no se quieren, ustedes se traicionan”, ha recordado, antes de añadir que “desde el minuto uno usted se encargó de dinamitar el pacto”, lo que ha provocado aplausos en la bancada socialista. “Usted viene aquí con un gobierno roto, es usted un rompepactos, porque no solo rompió el de gobierno, sino el de varios municipios también”.

Respecto a la situación económica, Rodríguez ha reconocido que está mejorando, no solo en Canarias sino en toda España, pero que “no hay que echar las campanas al vuelo”, ya que la economía canaria “está debilitada”. Tras aportar distintos datos desalentadores sobre desempleo y prestaciones, familias sin ingresos y exclusión social, Rodríguez ha afirmado que esa es la realizad del sistema económico canario. “Tenemos muchos pobres, demasiados pobres, lo dicen todas las fuentes y usted no citó en su discurso ni una sola palabra sobre la pobreza”, ha criticado. “Tenemos enormes problemas con la discapacidad, con la infancia, con los mayores, tenemos el peor sistema de servicios sociales de toda España y no hay política de vivienda”.

El “follón” de la Sanidad

“Usted no solo es un rompepactos, sino también un armafollones, porque menudo follón tiene montado en la Sanidad”, ha dicho. En opinión de Rodríguez, ese “lío” se debe a los recortes, por lo que se ha dirigido a Asier Antona, presidente del PP de Canarias, “claro que hay que poner más dinero en sanidad, educación y servicios sociales, muy bien, señor Antona, ya era hora”, en referencia a lo dicho por el portavoz de los populares en la sesión del debate de este martes. “Lo hemos dicho aquí decenas de veces. Eso se lo firmo señor Antona... Lo digo por el Gobierno ese al que usted apunta”, ha añadido.

En opinión de Rodríguez, Clavijo presentó unos presupuestos de Sanidad “a sabiendas de que serían insuficientes”, lo que ha provocado de nuevo aplausos en la bancada socialista. “No se puede gobernar con presupuestos falsos”, ha apostillado, antes de criticar la pelea en los medios de comunicación que protagonizaron PSOE y CC antes de la ruptura del pacto.

Una “tormenta perfecta” para la privatización

Educación, servicios sociales, vivienda, sanidad, cultura, deportes... Rodríguez ha enumerado todos los asuntos en los que, a su juicio, el gobierno de Clavijo ha estado “a la cola de la cola” y ha citado un caso: “Ha destinado 8 millones para investigación en las dos universidades canarias, y 8 millones para un aparcamiento en San Mateo, ¿así quiere cambiar el modelo productivo? Ni en 20164...”, ha espetado. El deterioro de estos servicios está promoviendo, según el portavoz de Nueva Canarias, un “problema de inseguridad en la ciudadanía”, lo cual es “una tormenta perfecta para facilitar la privatización”.

En cuanto al modelo productivo, Rodríguez ha afirmado que las políticas de Clavijo no buscan la diversificación, sino “un escoramiento total hacia un sector de la producción, el sector servicios”. En su opinión, el Fdcan supone una vuelta al insularismo y “repartir clientelarmente los recursos”. Todas las leyes que ha promovido (ley del Suelo y ley de Islas Verdes), ha añadido, “están destinadas al uso intensivo del territorio”. Sencillamente, ha dicho, es “mercado, mercado, mercado”.

El sistema electoral, injusto

Por último, además de criticar la inacción del gobierno de Clavijo en materia de cultura y reforma fiscal entre otros asuntos, Rodríguez se ha referido al sistema electoral canario. “Necesitamos que se democratice, tiene que haber un sistema distinto”. El cambio, ha dicho, “es imparable y usted está solo”, si Casimiro Curbelo “cambia de bando”.

El presidente canario, durante su réplica a Román Rodríguez EFE/Cristóbal García

Por su parte, Fernando Clavijo se ha defendido de las acusaciones directas afirmando que Rodríguez pasará a la historia como aquel que “rompió el nacionalismo en las islas” y le ha acusado de haber roto pactos también cuando fue presidente del Gobierno.

“Estamos de acuerdo en que el turismo es importante, pero usted quiere ponerle una tasa que lo estrangule, quiere restarle competitividad al sector”, ha dicho. También ha contestado acerca del dinero destinado al aparcamiento en la Aldea de San Mateo. “Me ha parecido de mal gusto que cite un municipio, como es la Vega de San Mateo, y el aparcamiento, que generará muchos empleos”, ha dicho. “Usted se inventa su realidad y viene aquí y la expone, mucho mejor que yo, se lo reconozco, es mejor orador que yo”, le ha reconocido antes de contraatacar acusando a Rodríguez de “pasearse por la moqueta del Parlamento y no haber hecho ni una sola propuesta en 40 minutos de discurso”.

“No hemos politizado la sanidad, porque elegimos a un consejero con experiencia, usted sí que la politiza”, ha dicho. Y respecto al Fdcan, ha insistido en que “equivale a empleo y oportunidades para todas las islas”.

Llegado el momento de la réplica de Rodríguez, el tono subió notablemente. “Va a resultar que los que estamos en minoría tuvimos la culpa cuando fue usted quien se cargó el pacto”, ha dicho. “Es su responsabilidad, incumplió las reglas, rompió pactos en los municipios...usted lo había programado. Lo que no entiendo es por qué aguantaron los socialistas”, ha espetado.

Román Rodríguez se ha defendido de las palabras de Clavijo sobre la ruptura del nacionalismo en Canarias preguntando al presidente qué fue de Paulino Rivero y a dónde lo habían “condenado”.

Rodríguez ha continuado criticando el modelo de desarrollo promovido desde el gobierno. “Lo único que ha hecho es repartir dinero caprichosamente por razones inconfesables”, ha afirmado, antes de defenderse asegurando que su grupo sí hace propuesta: “Qué me va a contar, ya me gustaría que hiciera al menos un 10% de todo lo que proponemos”.

Por último, para cerrar el turno de palabra, Clavijo ha repetido a Rodríguez que encaja mal la crítica y que tiene una “mandíbula de cristal”.